https://sputnikarabic.ae/20230504/روسيا-ترفع-وتيرة-إنتاج-مدرعات-بي-إم-بي-3---1076654412.html
روسيا ترفع وتيرة إنتاج مدرعات "بي إم بي-3"
روسيا ترفع وتيرة إنتاج مدرعات "بي إم بي-3"
زادت روسيا من إنتاج عربة "بي إم بي-3" القتالية، وذلك على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T09:13+0000
2023-05-04T09:13+0000
2023-05-04T09:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
صناعة عسكرية
روسية
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ذكرت الخدمة الصحفية لمؤسسة "كورغان ماشين زافود" الحكومية للإنتاج العسكري في بيان لها اليوم، أنها زادت بشكل كبير من إنتاج مركبات القتال للمشاة "بي إم بي -3"، كما زادت بشكل كبير من قدرة الإصلاح.وجاء في البيان، أن "كورغان ماشين زافود" شحنت دفعة جديدة من "بي إم بي -3" كجزء من تنفيذ تعليمات وزاة الدفاع، في الربع الأول من هذا العام، بما يعادل ما كانت سلمته الشركة من هذه المركبات القتالية طوال عام 2019 بأكمله.وأضاف البيان: "تضاعف حجم الإنتاج في موقع فولغوغراد لشركة "كورغان ماشين زافود"، المتخصص في إصلاح معدات قوات الإنزال "بي إم دي-2" و"بي تي إر-دي".وقالت بيكخانا أزدايفا المدير الصناعي لمجمع "روستيخا": إن الشركة حققت وتيرة مذهلة في إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية.حيث تقوم "كورغانماشزافود" بشحن مركبات قتال المشاة بشكل شهري، ويتزايد حجم عمليات التسليم باستمرار.وقالت بيكخانا أوزدويفا المديرة الصناعية لمجمع "روستيخ": "حققت الشركة وتيرة مذهلة في إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية، حيث تقوم "كورغان ماشين زافود" بشحن مركبات قتال المشاة بشكل شهري، ويتزايد حجم عمليات التسليم باستمرار".وأضاف البيان: "تم زيادة عدد موظفي المصنع بشكل كبير، إذ تم توظيف أكثر من ألف شخص في العام الماضي، ثم في الربع الأول من هذا العام ما يقرب من 1200 شخص".
https://sputnikarabic.ae/20230501/صواريخ-روسية-بعيدة-المدى-تدمر-مجمعا-للصناعات-العسكرية-الأوكرانية-1076513981.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, صناعة عسكرية, روسية
رصد عسكري, صناعة عسكرية, روسية
روسيا ترفع وتيرة إنتاج مدرعات "بي إم بي-3"
09:13 GMT 04.05.2023 (تم التحديث: 09:14 GMT 04.05.2023) تابعنا عبر
زادت روسيا من إنتاج عربة "بي إم بي-3" القتالية، وذلك على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
ذكرت الخدمة الصحفية لمؤسسة "كورغان ماشين زافود" الحكومية للإنتاج العسكري في بيان لها اليوم، أنها زادت بشكل كبير من إنتاج مركبات القتال للمشاة "بي إم بي -3"، كما زادت بشكل كبير من قدرة الإصلاح.
وجاء في البيان، أن "كورغان ماشين زافود" شحنت دفعة جديدة من "بي إم بي -3" كجزء من تنفيذ تعليمات وزاة الدفاع
، في الربع الأول من هذا العام، بما يعادل ما كانت سلمته الشركة من هذه المركبات القتالية طوال عام 2019 بأكمله.
وأضاف البيان: "تضاعف حجم الإنتاج في موقع فولغوغراد لشركة "كورغان ماشين زافود"، المتخصص في إصلاح معدات قوات الإنزال "بي إم دي-2" و"بي تي إر-دي".
وقالت بيكخانا أزدايفا المدير الصناعي لمجمع "روستيخا": إن الشركة حققت وتيرة مذهلة في إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية.حيث تقوم "كورغانماشزافود" بشحن مركبات قتال المشاة بشكل شهري، ويتزايد حجم عمليات التسليم باستمرار.
وقالت بيكخانا أوزدويفا المديرة الصناعية لمجمع "روستيخ": "حققت الشركة وتيرة مذهلة في إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية، حيث تقوم "كورغان ماشين زافود" بشحن مركبات قتال المشاة بشكل شهري، ويتزايد حجم عمليات التسليم باستمرار".
وأضاف البيان: "تم زيادة عدد موظفي
المصنع بشكل كبير، إذ تم توظيف أكثر من ألف شخص في العام الماضي، ثم في الربع الأول من هذا العام ما يقرب من 1200 شخص".