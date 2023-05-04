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زاخاروفا: الولايات المتحدة وبريطانيا تتحملان مسؤولية ما يفعله نظام كييف
Передача БЛА бойцам в зону СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230504/سوريا-تدين-بقوة-قيام-نظام-كييف-باستهداف-أحمق-للكرملين-1076653270.html
سوريا تدين "بقوة" قيام نظام كييف باستهداف "أحمق" للكرملين
سوريا تدين "بقوة" قيام نظام كييف باستهداف "أحمق" للكرملين
أدانت وزارة الخارجية السورية، اليوم الخميس، "بقوة" قيام نظام كييف بتنفيذ اعتداء إرهابي بطائرتين مسيرتين على الكرملين، في العاصمة الروسية موسكو، معتبرة أن هذا... 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T08:31+0000
2023-05-04T08:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم العربي
روسيا
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وقالت الخارجية السورية، في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "سوريا تدين بقوة قيام النظام الأوكراني الذي تديره الولايات المتحدة وحلفاؤها باستهداف الكرملين بطائرات مسيرة وتعده عملًا إرهابيًا وتصرفًا أحمقًا".وأعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أمس الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هاتين الطائرتين في المنطقة.وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين، يعتبر عملا إرهابيا مخططا ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.وقالت الخدمة الصحفية إن نظام كييف حاول الليلة ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الكرملين بطائرتين مسيرتين.وأكد أنه "لم تقع أضرار مادية أو إصابات نتيجة لتساقط وتناثر شظايا المسيرتين في محيط الكرملين".وأضاف بيان للكرملين، أن روسيا تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية ضد محاولة كييف لضرب الكرملين، حيثما ومتى تراه مناسبا.
https://sputnikarabic.ae/20230504/الخارجية-الصينية-تعلق-على-استهداف-الكرملين-بطائرات-مسيرة-1076650947.html
https://sputnikarabic.ae/20230504/الرئيس-الفنزويلي-يدين-الهجوم-على-الكرملين-1076642621.html
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العالم العربي, روسيا
العالم العربي, روسيا

سوريا تدين "بقوة" قيام نظام كييف باستهداف "أحمق" للكرملين

08:31 GMT 04.05.2023
© AP Photo / Diaa Hadid / العلم السوري
العلم السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
© AP Photo / Diaa Hadid /
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أدانت وزارة الخارجية السورية، اليوم الخميس، "بقوة" قيام نظام كييف بتنفيذ اعتداء إرهابي بطائرتين مسيرتين على الكرملين، في العاصمة الروسية موسكو، معتبرة أن هذا التصرف "أحمق".
وقالت الخارجية السورية، في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "سوريا تدين بقوة قيام النظام الأوكراني الذي تديره الولايات المتحدة وحلفاؤها باستهداف الكرملين بطائرات مسيرة وتعده عملًا إرهابيًا وتصرفًا أحمقًا".

تدعم سوريا حق روسيا في الدفاع عن نفسها إزاء مثل هذه الهجمات الإرهابية الخطيرة، وضمان عدم تكرارها

العلم السوري - سبوتنيك عربي
الخارجية السورية
وأعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أمس الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هاتين الطائرتين في المنطقة.
الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
الخارجية الصينية تعلق على استهداف الكرملين بطائرات مسيرة
07:36 GMT
وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين، يعتبر عملا إرهابيا مخططا ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.
وقالت الخدمة الصحفية إن نظام كييف حاول الليلة ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الكرملين بطائرتين مسيرتين.

وجاء في بيان الكرملين: "نعتبر هذا عملا إرهابيا مخططا ومحاولة لاغتيال رئيس روسيا الاتحادية عشية يوم النصر، العرض العسكري في 9 مايو، حيث يتم التخطيط أيضا لحضور ضيوف أجانب".

الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الرئيس الفنزويلي يدين الهجوم على الكرملين ويعرب عن تضامنه الكامل مع روسيا
00:02 GMT
وأكد أنه "لم تقع أضرار مادية أو إصابات نتيجة لتساقط وتناثر شظايا المسيرتين في محيط الكرملين".
وأضاف بيان للكرملين، أن روسيا تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية ضد محاولة كييف لضرب الكرملين، حيثما ومتى تراه مناسبا.
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