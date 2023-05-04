https://sputnikarabic.ae/20230504/لبنان-يعلن-استئناف-العودة-الطوعية-للنازحين-السوريين-1076664445.html

لبنان يعلن استئناف العودة الطوعية للنازحين السوريين

لبنان يعلن استئناف العودة الطوعية للنازحين السوريين

أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، اليوم الخميس، استئناف العودة الطوعية للنازحين السوريين، الراغبين بالعودة من لبنان إلى مدنهم. 04.05.2023, سبوتنيك عربي

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وأوضحت المديرية، في بيان لها عبر "تويتر"، أنه "في إطار متابعة موضوع النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية إلى مدنهم، تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها ستستأنف تأمين هذه العودة الطوعية من لبنان إلى الأراضي السورية".وأضاف البيان أنه من المقرر استقبال الطلبات من يوم الاثنين حتى الجمعة من كل أسبوع، بين الساعة الثالثة بعد الظهر والسادسة مساءً.ويمكن للراغبين بالعودة الطوعية البدء بتقديم الطلبات اعتبارا من اليوم الخميس، الموافق 4 مايو/ أيار، في المراكز المخصصة لهذه الغاية على كافة الأراضي اللبنانية، كما ستتم تسوية أوضاع المغادرين مجانًا فور المغادرة.يذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، نظم لبنانيون تظاهرة احتجاجية في العاصمة الفرنسية باريس اعتراضا على وجود النازحين السوريين في بلادهم.وووفقا لموقع "النشرة" اللبناني، فإن عددا من أبناء الجالية اللبنانية في فرنسا، تظاهروا احتجاجا على استمرار بقاء النازحين السوريين في لبنان.وتؤكد التقديرات الرسمية وصول عدد النازحين السوريين في لبنان إلى قرابة 1.5 مليون، يعاني أغلبهم أوضاعا معيشية شديدة السوء، زادت مما يعانيه البلد المضيف لبنان من أزمات اقتصادية متلاحقة.يأتي ذلك في حين أكد مدير عام شركة "ستاتيستيكس ليبانون"، ربيع الهبر، في حوار سابق مع "سبوتنيك"، أن عدد النازحين السوريين في لبنان وصل إلى مليونين و43 ألفا.

https://sputnikarabic.ae/20230430/وزير-لبناني-لـسبوتنيك-لبنان-يدرس-نقل-السجناء-السوريين-إلى-بلدهم-لإكمال-محكوميتهم-هناك-1076497421.html

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