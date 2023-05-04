https://sputnikarabic.ae/20230504/مدير-الاستخبارات-الأمريكية-أوكرانيا-لا-تستطيع-مواجهة-التفوق-الروسي-دون-الدعم-الغربي--1076674532.html
مديرة الاستخبارات الأمريكية: أوكرانيا لا تستطيع مواجهة التفوق الروسي دون الدعم الغربي
مديرة الاستخبارات الأمريكية: أوكرانيا لا تستطيع مواجهة التفوق الروسي دون الدعم الغربي
قالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أفريل هاينز، إن أوكرانيا من المرجح ألا تكون قادرة على مواجهة روسيا في ساحة المعركة، في حال حدوث انخفاض كبير في... 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T15:01+0000
2023-05-04T15:01+0000
2023-05-04T15:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
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وأوضحت هاينز، في جلسة استماع لمجلس الشيوخ الأمريكي: "لا تزال أوكرانيا تعتمد بشكل كبير على توريد المساعدة العسكرية الأجنبية، وعلى الأرجح لن تكون قادرة على مواجهة التفوق الكبير لروسيا في القوى العاملة والموارد، إذا توقف تدفق معظم المساعدات العسكرية الغربية عن الوصول".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن الولايات المتحدة خصصت حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 325 مليون دولار.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي، الذي تقدمه لنظام كييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي "ناتو"، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حيث أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230504/زيلينسكي-الحصول-على-مقاتلات-إف-16-مسألة-صعبة-مثل-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-1076674203.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
مديرة الاستخبارات الأمريكية: أوكرانيا لا تستطيع مواجهة التفوق الروسي دون الدعم الغربي
15:01 GMT 04.05.2023 (تم التحديث: 15:19 GMT 04.05.2023) تابعنا عبر
قالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أفريل هاينز، إن أوكرانيا من المرجح ألا تكون قادرة على مواجهة روسيا في ساحة المعركة، في حال حدوث انخفاض كبير في إمدادات المساعداة العسكرية الغربية.
وأوضحت هاينز، في جلسة استماع لمجلس الشيوخ الأمريكي: "لا تزال أوكرانيا تعتمد بشكل كبير على توريد المساعدة العسكرية الأجنبية، وعلى الأرجح لن تكون قادرة على مواجهة التفوق الكبير لروسيا في القوى العاملة والموارد، إذا توقف تدفق معظم المساعدات العسكرية الغربية عن الوصول".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن الولايات المتحدة خصصت حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 325 مليون دولار.
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري
والسياسي، الذي تقدمه لنظام كييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
من جهتها، أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف، إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي "ناتو"، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حيث أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.