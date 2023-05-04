https://sputnikarabic.ae/20230504/-الاستخبارات-الأميركية-واشنطن-لا-تستطيع-منع-زيادة-التقارب-بين-روسيا-والصين---1076676117.html
الاستخبارات الأميركية: واشنطن لا تستطيع منع زيادة التقارب بين روسيا والصين
الاستخبارات الأميركية: واشنطن لا تستطيع منع زيادة التقارب بين روسيا والصين
أكدت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية أفريل هاينز، في إفادة لها اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع منع حدوث المزيد من التقارب بين روسيا... 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T15:31+0000
2023-05-04T15:31+0000
2023-05-04T15:31+0000
العالم
واشنطن
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وقالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية، خلال كلمة أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي: "في رأيي، من غير المرجح أن نتمكن من منع المزيد من التقارب بين روسيا والصين في السنوات المقبلة".وكان رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، مارك ميلي، قد صرح سابقا أن الولايات المتحدة ستفعل كل شيء لمنع التحالف العسكري الاستراتيجي بين روسيا والصين.وقال ميلي في مقابلة صحفية: "ليس من مصلحة الولايات المتحدة أن ترى تشكيل تحالف عسكري استراتيجي بين روسيا والصين، وسنبذل قصارى جهدنا للتأكد من عدم حدوث ذلك".كما أشار ميلي إلى أنه "على عكس فترة الحرب الباردة، عندما كانت هناك مواجهة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، هناك الآن ثلاث "قوى عظمى" في العالم، والتي يعتبرها الولايات المتحدة وروسيا والصين".
https://sputnikarabic.ae/20230504/مدير-الاستخبارات-الأمريكية-أوكرانيا-لا-تستطيع-مواجهة-التفوق-الروسي-دون-الدعم-الغربي--1076674532.html
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العالم, واشنطن
الاستخبارات الأميركية: واشنطن لا تستطيع منع زيادة التقارب بين روسيا والصين
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أكدت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية أفريل هاينز، في إفادة لها اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع منع حدوث المزيد من التقارب بين روسيا والصين في السنوات المقبلة.
وقالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية، خلال كلمة أمام لجنة القوات المسلحة
بمجلس الشيوخ الأميركي: "في رأيي، من غير المرجح أن نتمكن من منع المزيد من التقارب بين روسيا والصين في السنوات المقبلة".
وكان رئيس هيئة الأركان الأمريكية
المشتركة، مارك ميلي، قد صرح سابقا أن الولايات المتحدة ستفعل كل شيء لمنع التحالف العسكري الاستراتيجي بين روسيا والصين.
وقال ميلي في مقابلة صحفية: "ليس من مصلحة الولايات المتحدة أن ترى تشكيل تحالف عسكري استراتيجي بين روسيا والصين، وسنبذل قصارى جهدنا للتأكد من عدم حدوث ذلك".
واعترف ميلي بأن واشنطن ترى دليلاً على وجود تقارب بين موسكو وبكين وتعتزم منع تحالف "جيواستراتيجي وسياسي وعسكري" ضد الولايات المتحدة.
كما أشار ميلي إلى أنه "على عكس فترة الحرب الباردة، عندما كانت هناك مواجهة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، هناك الآن ثلاث "قوى عظمى" في العالم، والتي يعتبرها الولايات المتحدة وروسيا والصين".