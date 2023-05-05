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https://sputnikarabic.ae/20230505/الحرس-الثوري-قدرات-إيران-السياسية-والدفاعية-تمتد-حتى-البحر-الأحمر-وتتوغل-في-العالم-1076695160.html
الحرس الثوري: قدرات إيران السياسية والدفاعية تمتد حتى البحر الأحمر وتتوغل في العالم
الحرس الثوري: قدرات إيران السياسية والدفاعية تمتد حتى البحر الأحمر وتتوغل في العالم
قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الجمعة، إن أي قوة اليوم غير قادرة على مواجهة إيران المقتدرة والمتطورة. 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T11:03+0000
2023-05-05T11:03+0000
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وأفادت وكالة "إرنا"، اليوم الجمعة، بأن تصريحات اللواء حسين سلامي جاءت في كلمة له في مراسم إحياء ذكرى عمليات "بازي دراز" في بلدة سربل ذهاب غربي إيران، مؤكدًا أن بلاده عمَّقت من ميدان مواجهتها للمستكبرين ليمتد إلى آلاف الكيلومترات من الحدود الإيرانية لتلاحق المعتدين في كل مكان.وذكر اللواء حسين سلامي أن حدود قدرات إيران السياسية والدفاعية امتدت حتى البحر الأحمر وشرق المتوسط وتوغلت في العالم، مضيفًا أن "العدو لم يكتف بالحروب بل عمد إلى خلق ظاهرة التكفير في العالم الإسلامي لإثارة الفرقة والصراعات الدموية في البلدان الإسلامية".وأشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني إلى عدم استقرار النظام السياسي في إسرائيل، معتبرًا إياه بأنه العلامة الأولى على زوال هذا "الكيان الغاصب وقاتل الأطفال الفلسطينيين"، على حد قوله.وكان قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قاآني، قد قال، أمس الخميس، إن "الشباب الفلسطيني أذلوا إسرائيل"، مؤكدا أن "هذا الكيان المجرم لم يعش هذا القدر من الإذلال في يوم من الأيام".وأضاف العميد قاآني، في كلمة له في مدينة قم، أن "إسرائيل وصلت إلى مرحلة من الذل أحاطت فيها نفسها بالأسلاك والرادارات لكي لا يداهمها أحد"، متابعا: "الجميع بدءا من أمريكا وإسرائيل والناتو تكاتفوا من أجل النيل من إيران لكن مقاومة الشعب في مختلف الساحات جلبت لها العزة والاحترام"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأكد أن "ما تنبأ به قائد الثورة حول انهيار الكيان الصهيوني قبل الـ25 عاما المقبلة سيتحقق بالتأكيد"، مشيرًا إلى أن "الصهاينة يستعجلون ذلك بأنفسهم أيضا".
https://sputnikarabic.ae/20230504/قائد-فيلق-القدس-إسرائيل-وصلت-إلى-مرحلة-من-الذل-1076678493.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الحرس الثوري الإيراني
إيران, أخبار إيران, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الحرس الثوري الإيراني

الحرس الثوري: قدرات إيران السياسية والدفاعية تمتد حتى البحر الأحمر وتتوغل في العالم

11:03 GMT 05.05.2023
© AFP 2023 / -الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن صاروخ رضوان أرض-أرض، وصاروخ "خيبر شكن" بعيد المدى، خلال استعراض عسكري للقوات المسلحة الإيرانية.
الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن صاروخ رضوان أرض-أرض، وصاروخ خيبر شكن بعيد المدى، خلال استعراض عسكري للقوات المسلحة الإيرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
© AFP 2023 / -
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قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الجمعة، إن أي قوة اليوم غير قادرة على مواجهة إيران المقتدرة والمتطورة.
وأفادت وكالة "إرنا"، اليوم الجمعة، بأن تصريحات اللواء حسين سلامي جاءت في كلمة له في مراسم إحياء ذكرى عمليات "بازي دراز" في بلدة سربل ذهاب غربي إيران، مؤكدًا أن بلاده عمَّقت من ميدان مواجهتها للمستكبرين ليمتد إلى آلاف الكيلومترات من الحدود الإيرانية لتلاحق المعتدين في كل مكان.
قائد قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني العميد اسماعيل قاآني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
قائد فيلق القدس: إسرائيل وصلت إلى مرحلة من الذل
أمس, 16:59 GMT
وذكر اللواء حسين سلامي أن حدود قدرات إيران السياسية والدفاعية امتدت حتى البحر الأحمر وشرق المتوسط وتوغلت في العالم، مضيفًا أن "العدو لم يكتف بالحروب بل عمد إلى خلق ظاهرة التكفير في العالم الإسلامي لإثارة الفرقة والصراعات الدموية في البلدان الإسلامية".
وأشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني إلى عدم استقرار النظام السياسي في إسرائيل، معتبرًا إياه بأنه العلامة الأولى على زوال هذا "الكيان الغاصب وقاتل الأطفال الفلسطينيين"، على حد قوله.
وكان قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قاآني، قد قال، أمس الخميس، إن "الشباب الفلسطيني أذلوا إسرائيل"، مؤكدا أن "هذا الكيان المجرم لم يعش هذا القدر من الإذلال في يوم من الأيام".
وأضاف العميد قاآني، في كلمة له في مدينة قم، أن "إسرائيل وصلت إلى مرحلة من الذل أحاطت فيها نفسها بالأسلاك والرادارات لكي لا يداهمها أحد"، متابعا: "الجميع بدءا من أمريكا وإسرائيل والناتو تكاتفوا من أجل النيل من إيران لكن مقاومة الشعب في مختلف الساحات جلبت لها العزة والاحترام"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وأكد أن "ما تنبأ به قائد الثورة حول انهيار الكيان الصهيوني قبل الـ25 عاما المقبلة سيتحقق بالتأكيد"، مشيرًا إلى أن "الصهاينة يستعجلون ذلك بأنفسهم أيضا".
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