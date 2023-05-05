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العثور على مخبأ أسلحة تابع لـ"داعش" في العراق
العثور على مخبأ أسلحة تابع لـ"داعش" في العراق
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الجمعة، العثور على مخبأ أسلحة لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة كركوك شمالي البلاد. 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T10:25+0000
2023-05-05T10:25+0000
العراق
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وحسب وكالة الأنباء العراقية، ذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان، أنه "تم العثور على المخبأ أثناء عملية أمنية نفذتها قوة مشتركة من الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية في قضاء حويجة بكركوك".وأضاف البيان أنه "خلال تفتيش ومسح للمنطقة عثرت القوة على مخبأ أسلحة خفيفة ومتوسطة تابعة لعصابات داعش الإرهابية والذي كان يستخدمه لاستهداف المواطنين والقوات الأمنية".وكان العراق قد أعلن، في 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" (المحظور دوليا) بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.ولا تزال القوات الأمنية العراقية تلاحق فلول التنظيم التي تحاول تنفيذ عمليات إرهابية في مناطق مختلفة من البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230426/لماذا-تراجعت-عمليات-تنظيم-داعش-في-سوريا-والعراق؟-1076337329.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط

العثور على مخبأ أسلحة تابع لـ"داعش" في العراق

10:25 GMT 05.05.2023
© MOADH AL-DULAIMIالشرطة العراقية على طريق الأنبار
الشرطة العراقية على طريق الأنبار - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
© MOADH AL-DULAIMI
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أعلنت السلطات العراقية، اليوم الجمعة، العثور على مخبأ أسلحة لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة كركوك شمالي البلاد.
وحسب وكالة الأنباء العراقية، ذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان، أنه "تم العثور على المخبأ أثناء عملية أمنية نفذتها قوة مشتركة من الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية في قضاء حويجة بكركوك".
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وأضاف البيان أنه "خلال تفتيش ومسح للمنطقة عثرت القوة على مخبأ أسلحة خفيفة ومتوسطة تابعة لعصابات داعش الإرهابية والذي كان يستخدمه لاستهداف المواطنين والقوات الأمنية".
وكان العراق قد أعلن، في 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" (المحظور دوليا) بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.
ولا تزال القوات الأمنية العراقية تلاحق فلول التنظيم التي تحاول تنفيذ عمليات إرهابية في مناطق مختلفة من البلاد.
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