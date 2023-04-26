https://sputnikarabic.ae/20230426/لماذا-تراجعت-عمليات-تنظيم-داعش-في-سوريا-والعراق؟-1076337329.html

لماذا تراجعت عمليات تنظيم "داعش" في سوريا والعراق؟

لماذا تراجعت عمليات تنظيم "داعش" في سوريا والعراق؟

رغم مرور أكثر من خمس سنوات على إعلان العراق الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى) في الأول من ديسمبر/ كانون أول 2017، إلا أن كل... 26.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-26T17:38+0000

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ما الأسباب التي أدت إلى تراجع عمليات تنظيم داعش في كل من سوريا والعراق... هل هو ضعف التنظيم أم هدوء تكتيكي؟بداية يقول إياد العناز، المحلل السياسي العراقي: "سياسة تنظيم داعش، أنه يتابع الأحداث والوقائع على الميدان ويعمل على استثمار المتغيرات السياسية وطبيعة التحالفات الإقليمية والدولية".وأشار العناز إلى أنه رغم توفر العديد من الوسائل والإجراءات والمتابعات الاستخبارية والأمنية من أطراف دولية تتمثل بقوات التحالف الدولي في العراق، بالاشتراك مع القوات الأمنية والعسكرية العراقية والعمليات الميدانية، وكذلك الفعاليات التي تواجه بها القوات الأمريكية قيادات التنظيم المتواجدة في الميدان السوري، إلا أنه لا يزال مستمر وموجود، وهذه هي عقيدة التنظيم.مرحلة إعدادوتابع: "التنظيم يستخدم سياسية الردع والمواجهة ثم اتباع وسائل الاختفاء والابتعاد، ليعود مرة أخرى مع اختياراته الأماكن الرخوة، والتي تبتعد قليلا عن مراكز المدن والأقضية في الوقت الحاضر، ومتابعة حركة القطاعات العسكرية وانتقالها على الطرق الرئيسية، وتصعيد حالة الاختفاء من خلال المخابئ والحواضن في الأراضي الصحراوية والبادية".المناطق الوعرةمن جانبه يقول عبد القادر النايل، عضو التحالف الوطني للتغيير في العراق، إن "تنظيم الدولة انحسر منذ سنوات في مناطق بعيدة عن الاحتكاك المباشر وفيها صعوبة التنقل، لضمان عدم وصول القطعات العسكرية إلى معاقله التي يتواجد فيها، وهي عبارة عن جبال وعرة لا تستطيع الطائرات الوصول إليها".وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك"، بالإضافة إلى التضاريس التي اختارها التنظيم لتكون مناطق ارتكاز بالنسبة له، والتي يصعب الوصول إليها حتى بالطائرات، نجد أن هناك أشياء أخرى تساعد على بقاء التنظيم وعدم تفككه، تتمثل في ضعف القوات والميليشيات المحلية في سوريا والعراق، وعدم قدرتها على الدخول إلى تلك المناطق الحدودية.رفض شعبيوأشار عضو الميثاق الوطني إلى أنه بلا شك هناك ضعف موجود في البنية الأساسية للتنظيم في الأشهر الأخيرة، بسبب صعوبة اختيار اسم بارز لقيادته بعد مقتل البغدادي، وهذا يمكن أن يساهم بإعادة ترتيب صفوف التنظيم، في الوقت الذي يقابله رفض شعبي واضح في عموم العراق وسوريا، وأيضا ينطبق هذا على الميليشيات الطائفية المدعومة من إيران.تغيير القياداتبدوره، يقول الدكتور حسام شعيب، الخبير السوري المتخصص في التنظيمات المسلحة، إن تراجع عمليات تنظيم داعش الإرهابي في الآونة الأخيرة وخصوصا الأشهر الأولى من العام الحالي، يعود إلى تغير قيادات التنظيم أكثر من مرة، نتيجة استهدافهم وقتلهم من جانب التحالف الدولي، علاوة على أن تحركات التنظيم باتت مكشوفة جدا في ظل سيطرة القوى العسكرية الميدانية على الأرض، بعد تحرير الكثير من المناطق و خصوصًا الحدودية بين سوريا والعراق.وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "وجود الجيش العراقي ووجود الجيش السوري وحلفائهم على الأرض، هذا الأمر بلا شك أدى إلى تقييد حركة التنظيم، في المقابل نجد أن العمليات التي يقوم بها التنظيم بين حين وآخر، هى ليست مواجهات عسكرية تقليدية، والتي كنا نشهدها في السنوات الماضية، واستعراض قوة التنظيم العسكرية الحقيقية والمنظمة".عمليات فرديةوأشار شعيب إلى أن العمليات الأخيرة للتنظيم أصبحت إجراءاتها هى العمل على تنفيذ عمليات اغتيالات فردية ومحاولات قنص لأشخاص أو قيادات من الجيش العربي السوري أو العراقي، لكن حتى اللحظة لم تعلن واشنطن بشكل نهائى القضاء على التنظيم أو موته الحقيقي في سوريا والعراق، لذا فإن مسألة بقاء التنظيم لا تزال موجودة مبعثرة ومتفرقة ومنتشرة على مناطق الحدود العراقية السورية وفي مناطق داخلية.وأعلن العراق، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية"، لكن القوات الأمنية العراقية لا تزال تلاحق فلول التنظيم التي تحاول تنفيذ عمليات إرهابية في مناطق مختلفة من البلاد.

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