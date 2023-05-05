https://sputnikarabic.ae/20230505/انتحار-ضابط-شرطة-قرب-مقر-إقامة-رئيس-الوزراء-الياباني-1076683883.html
وفاة ضابط شرطة ياباني في حادث انتحار محتمل قرب مقر إقامة رئيس الوزراء
وفاة ضابط شرطة ياباني في حادث انتحار محتمل قرب مقر إقامة رئيس الوزراء
ذكرت هيئة البث العامة في اليابان، صباح اليوم الجمعة، أنّ موظّفًا في وحدة خاصة من الشرطة يشتبه في أنّه انتحر في حمام المرور الخارجي لمكتب رئيس الوزراء الياباني. 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T03:08+0000
2023-05-05T03:08+0000
2023-05-05T03:11+0000
فوميو كيشيدا
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وتمّ العثور عليه في حجرة المرحاض في نقطة التفتيش والتمريرة الأمنية، خلال فترة خدمته، بعد إطلاق صوت انفجار، وفقا للهيئة. وكان هناك جرح في رأسه، والسلاح الناري موضوعًا بجواره. ويشتبه في أنّ الحادث هو عملية انتحار. ةتم نقله إلى المستشفى، وأكد الأطباء وفاته.يشار إلى أن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، يُنهي حاليًا زيارته إلى أفريقيا وسنغافورة، ومن المتوقّع أن يعود إلى اليابان اليوم الجمعة.
https://sputnikarabic.ae/20230415/إجلاء-رئيس-الوزراء-الياباني-بعد-انفجار-أثناء-إلقائه-خطاب-في-مدينة-واكاياما-اليابانية--1075934646.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
فوميو كيشيدا, أخبار اليابان, العالم, أخبار العالم الآن, انتحار
فوميو كيشيدا, أخبار اليابان, العالم, أخبار العالم الآن, انتحار
وفاة ضابط شرطة ياباني في حادث انتحار محتمل قرب مقر إقامة رئيس الوزراء
03:08 GMT 05.05.2023 (تم التحديث: 03:11 GMT 05.05.2023) تابعنا عبر
ذكرت هيئة البث العامة في اليابان، صباح اليوم الجمعة، أنّ موظّفًا في وحدة خاصة من الشرطة يشتبه في أنّه انتحر في حمام المرور الخارجي لمكتب رئيس الوزراء الياباني.
وتمّ العثور عليه في حجرة المرحاض في نقطة التفتيش والتمريرة الأمنية، خلال فترة خدمته، بعد إطلاق صوت انفجار، وفقا للهيئة
.
وكان هناك جرح في رأسه، والسلاح الناري موضوعًا بجواره. ويشتبه في أنّ الحادث هو عملية انتحار. ةتم نقله إلى المستشفى، وأكد الأطباء وفاته.
يشار إلى أن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، يُنهي حاليًا زيارته إلى أفريقيا
وسنغافورة، ومن المتوقّع أن يعود إلى اليابان اليوم الجمعة.