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https://sputnikarabic.ae/20230505/روسيا-تناقش-مع-الهند-تحويل-أرصدتها-من-الروبيات-إلى-عملة-أخرى-1076692835.html
روسيا تناقش مع الهند تحويل أرصدتها من الروبيات إلى عملة أخرى
روسيا تناقش مع الهند تحويل أرصدتها من الروبيات إلى عملة أخرى
تطرق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، عقب اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون، إلى قضية تحويل الروبيات الهندية إلى عملة... 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T09:33+0000
2023-05-05T09:33+0000
اقتصاد
الروبل الروسي
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وقال لافروف: "إن روسيا تناقش مع الهند مسألة كيفية تحويل الروبيات، الموجودة في روسيا، إلى عملة أخرى".تجدر الإشارة إلى أن منظمة شانغهاي للتعاون هي منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية، وتأسست في شانغهاي عام 2001، على يد قادة ستة دول آسيوية، هي الصين، وكازاخستان، وقرغيزستان، وروسيا، وطاجيكستان، وأوزبكستان..
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اقتصاد, الروبل الروسي
اقتصاد, الروبل الروسي

روسيا تناقش مع الهند تحويل أرصدتها من الروبيات إلى عملة أخرى

09:33 GMT 05.05.2023
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي عقب لقائهما في موسكو.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي عقب لقائهما في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
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تطرق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، عقب اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون، إلى قضية تحويل الروبيات الهندية إلى عملة أخرى.
وقال لافروف: "إن روسيا تناقش مع الهند مسألة كيفية تحويل الروبيات، الموجودة في روسيا، إلى عملة أخرى".

وأضاف: "لقد تراكمت لدينا مليارات الروبيات في حسابات بنكية، نحتاج لاستخدامها، ويجب تحويل هذه الروبيات إلى عملة أخرى، وهذا ما تتم مناقشته الآن".

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تجدر الإشارة إلى أن منظمة شانغهاي للتعاون هي منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية، وتأسست في شانغهاي عام 2001، على يد قادة ستة دول آسيوية، هي الصين، وكازاخستان، وقرغيزستان، وروسيا، وطاجيكستان، وأوزبكستان..
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