https://sputnikarabic.ae/20230505/روسيا-تناقش-مع-الهند-تحويل-أرصدتها-من-الروبيات-إلى-عملة-أخرى-1076692835.html

روسيا تناقش مع الهند تحويل أرصدتها من الروبيات إلى عملة أخرى

روسيا تناقش مع الهند تحويل أرصدتها من الروبيات إلى عملة أخرى

تطرق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، عقب اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون، إلى قضية تحويل الروبيات الهندية إلى عملة... 05.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-05T09:33+0000

2023-05-05T09:33+0000

2023-05-05T09:33+0000

اقتصاد

الروبل الروسي

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وقال لافروف: "إن روسيا تناقش مع الهند مسألة كيفية تحويل الروبيات، الموجودة في روسيا، إلى عملة أخرى".تجدر الإشارة إلى أن منظمة شانغهاي للتعاون هي منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية، وتأسست في شانغهاي عام 2001، على يد قادة ستة دول آسيوية، هي الصين، وكازاخستان، وقرغيزستان، وروسيا، وطاجيكستان، وأوزبكستان..

https://sputnikarabic.ae/20230414/ممثل-روسيا-لدى-البنك-الدولي-لـسبوتنيك-الروبل-يمكن-أن-يصبح-بديلا-عن-الدولار-1075894963.html

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