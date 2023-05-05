https://sputnikarabic.ae/20230505/عبد-اللهيان-الأوضاع-بالسودان-مقلقة-وإن-لم-تعالج-بشكل-مناسب-فسيصل-تأثيرها-إلى-كافة-دول-المنطقة-1076707503.html
عبد اللهيان: الأوضاع بالسودان مقلقة وإن لم تعالج بشكل مناسب فسيصل تأثيرها إلى كافة دول المنطقة
عبد اللهيان: الأوضاع بالسودان مقلقة وإن لم تعالج بشكل مناسب فسيصل تأثيرها إلى كافة دول المنطقة
أكد وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، أن الأوضاع في السودان مقلقة للغاية، محذرا من أنها تشهد تدخلات وتحريك وإثارة من خارج الخرطوم. 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T15:43+0000
2023-05-05T15:43+0000
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وكتب على "تويتر": "أوضاع السودان مقلقة للغایة، وإن لم یتم معالجتها بشکل مناسب فسیتجاوز مدى تأثيرها الأراضي السودانیة لیصل الی المنطقة".وتابع عبد اللهيان: "للأسف نشهد بعض التدخلات والتحریك والإثارة من الخارج في هذه الأزمة، حیث أن الحوار والتفاهم الداخلي هو أنسب الخیارات لاجتیاز هذه الأزمة".ودخل الصراع الأخطر في السودان أسبوعه الثالث، دون أي بوادر لحل قريب.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، كثيرا من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك الدائرة منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.واتفق البرهان وحميدتي عدة مرات على وقف لإطلاق النار لم يتم التقيد به بشكل جيد، ومددا الهدنة الرسمية الأخيرة يوم الأربعاء لمدة أسبوع، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر مرارا للانتهاكات المتكررة.
https://sputnikarabic.ae/20230505/ماذا-يحدث-في-السودان-تغطية-متواصلة-للاشتباكات-بين-الجيش-والدعم-السريع-1075946533.html
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أخبار السودان اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار السودان اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
عبد اللهيان: الأوضاع بالسودان مقلقة وإن لم تعالج بشكل مناسب فسيصل تأثيرها إلى كافة دول المنطقة
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أكد وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، أن الأوضاع في السودان مقلقة للغاية، محذرا من أنها تشهد تدخلات وتحريك وإثارة من خارج الخرطوم.
وكتب على "تويتر": "أوضاع السودان مقلقة للغایة، وإن لم یتم معالجتها بشکل مناسب فسیتجاوز مدى تأثيرها الأراضي السودانیة لیصل الی المنطقة".
وتابع عبد اللهيان: "للأسف نشهد بعض التدخلات والتحریك والإثارة من الخارج في هذه الأزمة، حیث أن الحوار والتفاهم الداخلي هو أنسب الخیارات لاجتیاز هذه الأزمة".
ودخل الصراع الأخطر في السودان
أسبوعه الثالث، دون أي بوادر لحل قريب.
ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع
، كثيرا من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.
كما تسببت المعارك الدائرة منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
واتفق البرهان وحميدتي عدة مرات على وقف لإطلاق النار لم يتم التقيد به بشكل جيد، ومددا الهدنة الرسمية الأخيرة
يوم الأربعاء لمدة أسبوع، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر مرارا للانتهاكات المتكررة.