https://sputnikarabic.ae/20230505/لافروف-يكشف-عن-دليل-لتورط-أمريكا-بالهجوم-على-الكرملين---1076692396.html

لافروف يكشف عن دليل لتورط أمريكا بالهجوم على الكرملين

لافروف يكشف عن دليل لتورط أمريكا بالهجوم على الكرملين

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، إن إنكار كييف وواشنطن لتورطهما في الهجوم على الكرملين لا يعني أنه يمكن الوثوق بهما. 05.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-05T09:26+0000

2023-05-05T09:26+0000

2023-05-05T09:26+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون: "إذا كنت تعتقد أنه بما أن الولايات المتحدة وأوكرانيا رفضتا الاتهامات، يجب أن نتوقف عن التفكير فيما نعرفه، فهذا لن يمر".ولفت لافروف الانتباه إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي إنتوني بلينكن بشأن هجمات الطائرات دون طيار على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات تتحدث عن نفسها.وفي وقت سابق، علق وزير الخارجية الأمريكي، إنتوني بلينكن، على الهجوم الإرهابي بطائرتين دون طيار على الكرملين، أن القرار يعود لأوكرانيا بشأن اختيار كيفية الدفاع عن نفسها.وقال بلينكن إن الحرب في أوكرانيا تمثل خطرًا استراتيجيًا لروسيا، مؤكدًا مواصلة دعم واشنطن لكييف، معربًا عن ثقته بقدرة أوكرانيا على استعادة السيطرة على المزيد من الأراضي.وأعلنت الرئاسة الروسية، أول أمس الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هاتين الطائرتين في المنطقة.وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين، يعتبر عملا إرهابيا مخططا ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة. وقالت الخدمة الصحفية إن نظام كييف حاول الليلة ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الكرملين بطائرتين مسيرتين.

https://sputnikarabic.ae/20230505/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-بعد-اجتماع-وزراء-خارجية-منظمة-شنغهاي-فيديو--1076687312.html

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