https://sputnikarabic.ae/20230505/لافروف-يكشف-عن-دليل-لتورط-أمريكا-بالهجوم-على-الكرملين---1076692396.html
لافروف يكشف عن دليل لتورط أمريكا بالهجوم على الكرملين
لافروف يكشف عن دليل لتورط أمريكا بالهجوم على الكرملين
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، إن إنكار كييف وواشنطن لتورطهما في الهجوم على الكرملين لا يعني أنه يمكن الوثوق بهما. 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T09:26+0000
2023-05-05T09:26+0000
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وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون: "إذا كنت تعتقد أنه بما أن الولايات المتحدة وأوكرانيا رفضتا الاتهامات، يجب أن نتوقف عن التفكير فيما نعرفه، فهذا لن يمر".ولفت لافروف الانتباه إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي إنتوني بلينكن بشأن هجمات الطائرات دون طيار على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات تتحدث عن نفسها.وفي وقت سابق، علق وزير الخارجية الأمريكي، إنتوني بلينكن، على الهجوم الإرهابي بطائرتين دون طيار على الكرملين، أن القرار يعود لأوكرانيا بشأن اختيار كيفية الدفاع عن نفسها.وقال بلينكن إن الحرب في أوكرانيا تمثل خطرًا استراتيجيًا لروسيا، مؤكدًا مواصلة دعم واشنطن لكييف، معربًا عن ثقته بقدرة أوكرانيا على استعادة السيطرة على المزيد من الأراضي.وأعلنت الرئاسة الروسية، أول أمس الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هاتين الطائرتين في المنطقة.وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين، يعتبر عملا إرهابيا مخططا ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة. وقالت الخدمة الصحفية إن نظام كييف حاول الليلة ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الكرملين بطائرتين مسيرتين.
https://sputnikarabic.ae/20230505/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-بعد-اجتماع-وزراء-خارجية-منظمة-شنغهاي-فيديو--1076687312.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
لافروف يكشف عن دليل لتورط أمريكا بالهجوم على الكرملين
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قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، إن إنكار كييف وواشنطن لتورطهما في الهجوم على الكرملين لا يعني أنه يمكن الوثوق بهما.
وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون: "إذا كنت تعتقد أنه بما أن الولايات المتحدة وأوكرانيا رفضتا الاتهامات، يجب أن نتوقف عن التفكير فيما نعرفه، فهذا لن يمر".
ولفت لافروف الانتباه إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي إنتوني بلينكن بشأن هجمات الطائرات دون طيار على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات تتحدث عن نفسها.
وقال لافروف: "بالنسبة لموقف واشنطن، فقد لفتّ الانتباه إلى بيان إنتوني بلينكن، الذي قال إن الولايات المتحدة لن تملي على أوكرانيا الأساليب التي تدافع بها عن سيادتها. حسنًا، ربما هذا يعني كل شيء".
وفي وقت سابق، علق وزير الخارجية الأمريكي، إنتوني بلينكن، على الهجوم الإرهابي بطائرتين دون طيار على الكرملين، أن القرار يعود لأوكرانيا بشأن اختيار كيفية الدفاع عن نفسها.
وقال بلينكن إن الحرب في أوكرانيا تمثل خطرًا استراتيجيًا لروسيا، مؤكدًا مواصلة دعم واشنطن لكييف، معربًا عن ثقته بقدرة أوكرانيا على استعادة السيطرة على المزيد من الأراضي.
وأعلنت الرئاسة الروسية، أول أمس الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف
، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هاتين الطائرتين في المنطقة.
وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين، يعتبر عملا إرهابيا مخططا ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة. وقالت الخدمة الصحفية إن نظام كييف حاول الليلة ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الكرملين بطائرتين مسيرتين.