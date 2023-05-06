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https://sputnikarabic.ae/20230506/إعلام-عدة-انفجارات-في-دنيبروبيتروفسك-الأوكرانية-1076712953.html
إعلام: عدة انفجارات في دنيبروبيتروفسك الأوكرانية
إعلام: عدة انفجارات في دنيبروبيتروفسك الأوكرانية
ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، ليل الجمعة/السبت، أن دوي عدة انفجارات سمع في دنيبروبيتروفسك في أوكرانيا. 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T00:53+0000
2023-05-05T23:53+0000
القوات الروسية
القوات الأوكرانية
انفجارات
أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي
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وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه "تم الإبلاغ عن الانفجارات في دنيبرو (الاسم الأوكراني للمدينة)".يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.يتم تنفيذ الضربات الروسية على البنى التحتية للطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية ومرافق الاتصالات، ومنذ ذلك الحين، تدوي صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية الروسية في جميع أنحاء أوكرانية على مدار الساعة يوميا.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230505/القوات-الروسية-تقضي-على-مجموعتين-تخريب-واستطلاع-أوكرانية-باتجاه-محور-كوبيانسك-1076683579.html
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القوات الروسية, القوات الأوكرانية, انفجارات, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي
القوات الروسية, القوات الأوكرانية, انفجارات, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي

إعلام: عدة انفجارات في دنيبروبيتروفسك الأوكرانية

00:53 GMT 06.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatskyانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، ليل الجمعة/السبت، أن دوي عدة انفجارات سمع في دنيبروبيتروفسك في أوكرانيا.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه "تم الإبلاغ عن الانفجارات في دنيبرو (الاسم الأوكراني للمدينة)".
يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.
يتم تنفيذ الضربات الروسية على البنى التحتية للطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية ومرافق الاتصالات، ومنذ ذلك الحين، تدوي صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية الروسية في جميع أنحاء أوكرانية على مدار الساعة يوميا.
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تقضي على مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانيتين على محور كوبيانسك
02:16 GMT
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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