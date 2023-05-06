https://sputnikarabic.ae/20230506/السوداني-يناشد-بـتدخل-دولي-عاجل-لعلاج-انخفاض-مناسيب-مياه-نهري-دجلة-والفرات-1076723019.html

السوداني يناشد بـ"تدخل دولي عاجل" لعلاج انخفاض مناسيب مياه نهري دجلة والفرات

السوداني يناشد بـ"تدخل دولي عاجل" لعلاج انخفاض مناسيب مياه نهري دجلة والفرات

شدد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، على أن "انخفاض مناسيب مياه نهري ‏دجلة والفرات يستدعي تدخلا دولياً عاجلا، نحتاج فيه الى جهود جميع... 06.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-06T11:30+0000

2023-05-06T11:30+0000

2023-05-06T11:30+0000

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جاء ذلك خلال كلمته في النسخة الثالثة من مؤتمر بغداد الدولي للمياه، والذي يحمل شعار "شحة المياه، أهوار وادي الرافدين، بيئة شط العرب، مسؤولية الجميع"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأكد السوداني على عزم الحكومة العراقية على الإقدام على خطوة تحلية مياه البحر، مشيرا إلى أن "شح المياه يعد تهديدا لثقافة وحضارة العراق، وتهديدا لنهري دجلة والفرات، اللذين بنيت حولهما أهم حضارات العالم"، وفقا لقوله.ولفت إلى أن من بين المعالجات الأساسية المتخذة لعلاج أزمة شح المياه، ضبط الخطة الزراعية الشتوية، من خلال إدخال الوسائل الحديثة للري"، مبينا أن "الخطط الزراعية المقبلة ستقتصر على المزارعين المستخدمين لوسائل الري الحديثة".وأوضح رئيس الوزراء العراقي في كلمته بمؤتمر بغداد الدولي للمياه الثالث، أن:يشار إلى أن الحكومة العراقية، أعلنت في شهر مارس/ آذار الماضي، نقل ملف المياه من الجانب الفني إلى الحوار الدبلوماسي المباشر كملف سيادي وعلى أعلى المستويات.وذكر البيان أن الحكومة جعلت من ملف المياه ملفا سياديا وأعطته الصبغة الدولية من خلال الانضمام للاتفاقيات الدولية الخاصة بالمياه لتعزيز موقف البلاد التفاوضي والإسهام في حل أزمة المياه.ويهدد نقص كميات المياه نسبة كبيرة من المواطنين الذين يعملون في الأراضي الزراعية، علاوة على إمدادات المياه لباقي القطاعات، وتزايدت الدعوات لجلسات النقاش والتفاوض بين الأطراف المشتركة في تلك الأزمة والمتمثلة في تركيا وإيران وسوريا والعراق.

https://sputnikarabic.ae/20230301/بعد-انحسار-المياه-في-دجلة-والفرات-هل-تنقذ-إيران-وتركيا-العراق-من-الجفاف-1074195949.html

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