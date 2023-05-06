https://sputnikarabic.ae/20230506/الطوارئ-اشتعال-النيران-في-مستودعات-للبارود-في-منطقة-سفيردلوفسك-الروسية-فيديو-1076740969.html
الطوارئ: اشتعال النيران في مستودعات للبارود في منطقة سفيردلوفسك الروسية.. فيديو
الطوارئ: اشتعال النيران في مستودعات للبارود في منطقة سفيردلوفسك الروسية.. فيديو
اشتعلت النيران في مستودعات للبارود، مساء اليوم السبت، في منطقة سفيردلوفسك الروسية بعد حريق غابات انتقلت منه النيران إلى المباني، حسبما قال مسؤول في خدمات... 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T23:30+0000
2023-05-06T23:30+0000
2023-05-06T22:43+0000
روسيا
مستودع ذخيرة
إشعال النيران
وزارة الطوارئ الروسية
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وقال المسؤول، "تم الإبلاغ عن انفجارات في مستودعات البارود في منطقة ريجيفسكي بمنطقة سفيردلوفسك".وأضاف المسؤول، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن المباني اشتعلت فيها النيران بعد انتقالها من حريق في الغابة.وقالت السلطات المحلية، إنها بدأت في إجلاء سكان قرية بيرفومايسكي القريبة من الحريق. وتم إعلان حالة الطوارئ في منطقة ريجيفسكي، حسبما قال رئيس البلدية إيفان كارتاشوف.وفي وقت لاحق يوم السبت، حدد المكتب أن الحريق أحرق مستودعين.ولفت إلى أنه وفقا للمعلومات التشغيلية، بفضل الإجراءات المنسقة لوحدات الإطفاء والإنقاذ، منعنا انتشار الحريق إلى ثلاثة مبان تخزين.. حتى الآن دمر الحريق مستودعين تبلغ مساحتهما الإجمالية 960 مترا مربعا (10,333 قدما مربعا).ويواصل رجال الإطفاء اتخاذ جميع الإجراءات لاحتواء الحريق في أقرب وقت ممكن".وأضاف البيان أن جهود مكافحة الحرائق في قرية بيرفومايسكي مستمرة.
https://sputnikarabic.ae/20230505/الطوارئ-الروسية-تخمد-حريقا-ثان-في-مصفاة-إلسكي-جنوبي-روسيا-1076686781.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, مستودع ذخيرة, إشعال النيران, وزارة الطوارئ الروسية
روسيا, مستودع ذخيرة, إشعال النيران, وزارة الطوارئ الروسية
الطوارئ: اشتعال النيران في مستودعات للبارود في منطقة سفيردلوفسك الروسية.. فيديو
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اشتعلت النيران في مستودعات للبارود، مساء اليوم السبت، في منطقة سفيردلوفسك الروسية بعد حريق غابات انتقلت منه النيران إلى المباني، حسبما قال مسؤول في خدمات الطوارئ لوكالة "سبوتنيك".
وقال المسؤول، "تم الإبلاغ عن انفجارات في مستودعات البارود في منطقة ريجيفسكي بمنطقة سفيردلوفسك
".
وأضاف المسؤول، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن المباني اشتعلت فيها النيران بعد انتقالها من حريق في الغابة.
وقالت السلطات المحلية، إنها بدأت في إجلاء سكان قرية بيرفومايسكي القريبة من الحريق. وتم إعلان حالة الطوارئ في منطقة ريجيفسكي، حسبما قال رئيس البلدية إيفان كارتاشوف.
وأكد المكتب الإقليمي لوزارة الطوارئ الروسية، نقلا عن البيانات الأولية، أنه لا توجد إصابات نتيجة الحريق في المستودعات .
وفي وقت لاحق يوم السبت، حدد المكتب أن الحريق أحرق مستودعين
.
ولفت إلى أنه وفقا للمعلومات التشغيلية، بفضل الإجراءات المنسقة لوحدات الإطفاء والإنقاذ، منعنا انتشار الحريق إلى ثلاثة مبان تخزين.. حتى الآن دمر الحريق مستودعين تبلغ مساحتهما الإجمالية 960 مترا مربعا (10,333 قدما مربعا).
ويواصل رجال الإطفاء اتخاذ جميع الإجراءات لاحتواء الحريق في أقرب وقت ممكن".
وأضاف البيان أن جهود مكافحة الحرائق في قرية بيرفومايسكي مستمرة.