https://sputnikarabic.ae/20230506/باراغواي-الشرطة-تعتقل-المرشح-الرئاسي-السابق-بتهمة-الإخلال-بالنظام-العام-1076713256.html
باراغواي.. الشرطة تعتقل المرشح الرئاسي السابق بتهمة الإخلال بالنظام العام
باراغواي.. الشرطة تعتقل المرشح الرئاسي السابق بتهمة الإخلال بالنظام العام
أعلنت الشرطة الباراغويانية، يوم الجمعة، اعتقال المرشح الرئاسي السابق لباراغواي، أنطونيو كوباس كولوميس، في مدينة سان لورينزو. 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T02:13+0000
2023-05-06T02:13+0000
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يوم الأحد الماضي، انتخب سانتياغو بينا، المرشح البالغ من العمر 44 عامًا من حزب كولورادو المحافظ الحاكم في باراغواي، رئيسًا بنسبة 43% من الأصوات.اندلعت الاحتجاجات في البلاد يوم الاثنين، 1 مايو، بعد أن شجب كوباس التزوير الانتخابي المزعوم.وقالت الشرطة، إن "الشرطة الوطنية اعتقلت وقائيًا في مدينة سان لورينزو المواطن الباراغوياني كوباس كولوميس".ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، فقد تم اعتقال كوباس بتهمة الإخلال بالنظام العام خلال المظاهرات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية.
https://sputnikarabic.ae/20230501/باراغواي-فوز-سانتياغو-بينيا-برئاسة-البلاد-1076502106.html
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العالم, باراغواي, أخبار باراغواي, الشرطة
العالم, باراغواي, أخبار باراغواي, الشرطة
باراغواي.. الشرطة تعتقل المرشح الرئاسي السابق بتهمة الإخلال بالنظام العام
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أعلنت الشرطة الباراغويانية، يوم الجمعة، اعتقال المرشح الرئاسي السابق لباراغواي، أنطونيو كوباس كولوميس، في مدينة سان لورينزو.
يوم الأحد الماضي، انتخب سانتياغو بينا، المرشح البالغ من العمر 44 عامًا
من حزب كولورادو المحافظ الحاكم في باراغواي، رئيسًا بنسبة 43% من الأصوات.
اندلعت الاحتجاجات في البلاد يوم الاثنين، 1 مايو، بعد أن شجب كوباس التزوير الانتخابي
المزعوم.
وقالت الشرطة، إن "الشرطة الوطنية اعتقلت وقائيًا في مدينة سان لورينزو المواطن الباراغوياني كوباس كولوميس".
ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، فقد تم اعتقال كوباس بتهمة الإخلال بالنظام العام خلال المظاهرات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية.