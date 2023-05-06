عربي
https://sputnikarabic.ae/20230506/باراغواي-الشرطة-تعتقل-المرشح-الرئاسي-السابق-بتهمة-الإخلال-بالنظام-العام-1076713256.html
باراغواي.. الشرطة تعتقل المرشح الرئاسي السابق بتهمة الإخلال بالنظام العام
باراغواي.. الشرطة تعتقل المرشح الرئاسي السابق بتهمة الإخلال بالنظام العام
أعلنت الشرطة الباراغويانية، يوم الجمعة، اعتقال المرشح الرئاسي السابق لباراغواي، أنطونيو كوباس كولوميس، في مدينة سان لورينزو. 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T02:13+0000
2023-05-06T01:13+0000
العالم
باراغواي
أخبار باراغواي
الشرطة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/1c/1076442214_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bbdf77623b09019f46b0849fe3e459dc.jpg
يوم الأحد الماضي، انتخب سانتياغو بينا، المرشح البالغ من العمر 44 عامًا من حزب كولورادو المحافظ الحاكم في باراغواي، رئيسًا بنسبة 43% من الأصوات.اندلعت الاحتجاجات في البلاد يوم الاثنين، 1 مايو، بعد أن شجب كوباس التزوير الانتخابي المزعوم.وقالت الشرطة، إن "الشرطة الوطنية اعتقلت وقائيًا في مدينة سان لورينزو المواطن الباراغوياني كوباس كولوميس".ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، فقد تم اعتقال كوباس بتهمة الإخلال بالنظام العام خلال المظاهرات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية.
https://sputnikarabic.ae/20230501/باراغواي-فوز-سانتياغو-بينيا-برئاسة-البلاد-1076502106.html
باراغواي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/1c/1076442214_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a41995776a20ad620a8bcc375a663ce4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, باراغواي, أخبار باراغواي, الشرطة
العالم, باراغواي, أخبار باراغواي, الشرطة

باراغواي.. الشرطة تعتقل المرشح الرئاسي السابق بتهمة الإخلال بالنظام العام

02:13 GMT 06.05.2023
© Sputnik . Евгений Одиноков / الانتقال إلى بنك الصورعلم باراغواي
علم باراغواي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
© Sputnik . Евгений Одиноков
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت الشرطة الباراغويانية، يوم الجمعة، اعتقال المرشح الرئاسي السابق لباراغواي، أنطونيو كوباس كولوميس، في مدينة سان لورينزو.
يوم الأحد الماضي، انتخب سانتياغو بينا، المرشح البالغ من العمر 44 عامًا من حزب كولورادو المحافظ الحاكم في باراغواي، رئيسًا بنسبة 43% من الأصوات.
اندلعت الاحتجاجات في البلاد يوم الاثنين، 1 مايو، بعد أن شجب كوباس التزوير الانتخابي المزعوم.
سانتياغو بينيا المرشح الرئاسي لباراغواي عن حزب كولورادو، الاثنين، 1 مايو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
باراغواي.. فوز سانتياغو بينيا برئاسة البلاد
1 مايو, 01:14 GMT
وقالت الشرطة، إن "الشرطة الوطنية اعتقلت وقائيًا في مدينة سان لورينزو المواطن الباراغوياني كوباس كولوميس".
ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، فقد تم اعتقال كوباس بتهمة الإخلال بالنظام العام خلال المظاهرات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:43 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديوأمس, 05:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала