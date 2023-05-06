https://sputnikarabic.ae/20230506/بريطانيا-حزب-المحافظين-يتجرع-خسارة-فادحة-في-انتخابات-المحليات-1076714227.html

بريطانيا.. حزب المحافظين يتجرع خسارة فادحة في الانتخابات المحلية

بريطانيا.. حزب المحافظين يتجرع خسارة فادحة في الانتخابات المحلية

خسر حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا أكثر من ألف مقعد في انتخابات المحليات في أنحاء إنجلترا، حسبما أظهرت أحدث النتائج يوم الجمعة. 06.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-06T05:44+0000

2023-05-06T05:44+0000

2023-05-06T05:05+0000

حزب المحافظين

بريطانيا

العالم

حزب الخضر

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وكان كبار رجال حزب المحافظين قد توقعوا قبل الانتخابات خسائر فادحة بعد 13 عاما من وجودهم في السلطة.وبحلول مساء الجمعة، أُعلنت نتائج 222 مجلسا من أصل 230 حيث فقد الحزب 1040 مقعدا وخسر الأغلبية في 45 مجلس مدينة.ومع ذلك، لن يكتمل الفرز حتى يوم الثلاثاء عندما يعلن آخر مجلس "ريدكا وكليفلاند" عن نتائجه.وكان حزب العمال الفائز الأكبر في ذلك اليوم بحصوله على أكثر من 518 مقعدا، بينما حصل حزب الأقلية الديمقراطية الليبرالية على 410 مقاعد وحزب الخضر على 241 مقعدا.وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن خسائر حزبه مخيبة للآمال، لكنه لا يعتقد بوجود تحرك هائل صوب حزب العمال.وقال البروفيسور جون كيرتس، خبير استطلاعات الرأي، إن حزب العمال يجب أن يكون زعيما في الانتخابات البرلمانية العام المقبل بناء على النتائج الحالية، غير أنه من غير المؤكد ما إذا كان سيفوز بالأغلبية المطلقة على حد قوله.وبموجب قواعد الانتخابات البريطانية، فإن الانتخابات العامة يجب أن تجرى قبل نهاية عام 2024.وقال البروفيسور جون برايسون، الخبير السياسي بجامعة برمنغهام، إنه لا ينبغي بالضرورة أن يُنظر إلى انتخابات المحليات على أنها مؤشر على سلوك الناخبين في الانتخابات العامة المستقبلية، وفقا لوكاة "شينخوا".وأضاف أنه لا يوجد حزب سياسي في البلاد حاليا لديه استراتيجية قابلة للتطبيق لدعم النمو المستدام ومعالجة العجز المالي الهيكلي، الذي تعاني منه بريطانيا منذ "فترة طويلة جدا".

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