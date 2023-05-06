https://sputnikarabic.ae/20230506/بريطانيا-حزب-المحافظين-يتجرع-خسارة-فادحة-في-انتخابات-المحليات-1076714227.html
بريطانيا.. حزب المحافظين يتجرع خسارة فادحة في الانتخابات المحلية
بريطانيا.. حزب المحافظين يتجرع خسارة فادحة في الانتخابات المحلية
خسر حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا أكثر من ألف مقعد في انتخابات المحليات في أنحاء إنجلترا، حسبما أظهرت أحدث النتائج يوم الجمعة. 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T05:44+0000
2023-05-06T05:44+0000
2023-05-06T05:05+0000
حزب المحافظين
بريطانيا
العالم
حزب الخضر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/19/1069443571_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_436c7669f10b320f5afda6ec9c7030ac.jpg
وكان كبار رجال حزب المحافظين قد توقعوا قبل الانتخابات خسائر فادحة بعد 13 عاما من وجودهم في السلطة.وبحلول مساء الجمعة، أُعلنت نتائج 222 مجلسا من أصل 230 حيث فقد الحزب 1040 مقعدا وخسر الأغلبية في 45 مجلس مدينة.ومع ذلك، لن يكتمل الفرز حتى يوم الثلاثاء عندما يعلن آخر مجلس "ريدكا وكليفلاند" عن نتائجه.وكان حزب العمال الفائز الأكبر في ذلك اليوم بحصوله على أكثر من 518 مقعدا، بينما حصل حزب الأقلية الديمقراطية الليبرالية على 410 مقاعد وحزب الخضر على 241 مقعدا.وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن خسائر حزبه مخيبة للآمال، لكنه لا يعتقد بوجود تحرك هائل صوب حزب العمال.وقال البروفيسور جون كيرتس، خبير استطلاعات الرأي، إن حزب العمال يجب أن يكون زعيما في الانتخابات البرلمانية العام المقبل بناء على النتائج الحالية، غير أنه من غير المؤكد ما إذا كان سيفوز بالأغلبية المطلقة على حد قوله.وبموجب قواعد الانتخابات البريطانية، فإن الانتخابات العامة يجب أن تجرى قبل نهاية عام 2024.وقال البروفيسور جون برايسون، الخبير السياسي بجامعة برمنغهام، إنه لا ينبغي بالضرورة أن يُنظر إلى انتخابات المحليات على أنها مؤشر على سلوك الناخبين في الانتخابات العامة المستقبلية، وفقا لوكاة "شينخوا".وأضاف أنه لا يوجد حزب سياسي في البلاد حاليا لديه استراتيجية قابلة للتطبيق لدعم النمو المستدام ومعالجة العجز المالي الهيكلي، الذي تعاني منه بريطانيا منذ "فترة طويلة جدا".
https://sputnikarabic.ae/20230113/صحيفة-بوريس-جونسون-يعتزم-لقاء-زيلينسكي-في-كييف-1072220567.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/19/1069443571_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2edb9df6b9f6cdaa16d7d4ef63606696.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حزب المحافظين, بريطانيا, العالم, حزب الخضر
حزب المحافظين, بريطانيا, العالم, حزب الخضر
بريطانيا.. حزب المحافظين يتجرع خسارة فادحة في الانتخابات المحلية
تابعنا عبر
خسر حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا أكثر من ألف مقعد في انتخابات المحليات في أنحاء إنجلترا، حسبما أظهرت أحدث النتائج يوم الجمعة.
وكان كبار رجال حزب المحافظين قد توقعوا قبل الانتخابات خسائر فادحة
بعد 13 عاما من وجودهم في السلطة.
وبحلول مساء الجمعة، أُعلنت نتائج 222 مجلسا من أصل 230 حيث فقد الحزب 1040 مقعدا وخسر الأغلبية في 45 مجلس مدينة.
ومع ذلك، لن يكتمل الفرز حتى يوم الثلاثاء عندما يعلن آخر مجلس "ريدكا وكليفلاند" عن نتائجه
.
وكان حزب العمال الفائز الأكبر في ذلك اليوم بحصوله على أكثر من 518 مقعدا، بينما حصل حزب الأقلية الديمقراطية الليبرالية على 410 مقاعد وحزب الخضر على 241 مقعدا.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن خسائر حزبه مخيبة للآمال، لكنه لا يعتقد بوجود تحرك هائل صوب حزب العمال.
ورأى زعيم حزب العمال كير ستارمر، أن حزبه في طريقه للفوز بالأغلبية في الانتخابات العامة المقبلة.
وقال البروفيسور جون كيرتس، خبير استطلاعات الرأي، إن حزب العمال يجب أن يكون زعيما في الانتخابات البرلمانية العام المقبل بناء على النتائج الحالية، غير أنه من غير المؤكد ما إذا كان سيفوز بالأغلبية المطلقة على حد قوله.
وبموجب قواعد الانتخابات البريطانية، فإن الانتخابات العامة يجب أن تجرى قبل نهاية عام 2024.
وقال البروفيسور جون برايسون، الخبير السياسي بجامعة برمنغهام، إنه لا ينبغي بالضرورة أن يُنظر إلى انتخابات المحليات على أنها مؤشر على سلوك الناخبين في الانتخابات العامة المستقبلية، وفقا لوكاة "شينخوا".
وأضاف أنه لا يوجد حزب سياسي في البلاد حاليا لديه استراتيجية قابلة للتطبيق لدعم النمو المستدام ومعالجة العجز المالي الهيكلي، الذي تعاني منه بريطانيا منذ "فترة طويلة جدا".