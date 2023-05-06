https://sputnikarabic.ae/20230506/سماع-دوي-عدة-انفجارات-في-منطقتي-سومي-وميكولايف-الأوكرانيتين-1076741198.html
سماع دوي عدة انفجارات في منطقتي سومي وميكولايف الأوكرانيتين
سماع دوي عدة انفجارات في منطقتي سومي وميكولايف الأوكرانيتين
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، بسماع دوي عدة انفجارات في منطقتي سومي وميكولايف الأوكرانيتين، في وقت متأخر من ليل السبت. 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T23:45+0000
2023-05-06T23:45+0000
2023-05-06T22:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
صفارات الإنذار
انفجارات
الجيش الروسي
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وذكرت السلطات المحلية أنه سمع دوي ثلاثة انفجارات على الأقل في ميكولايف بعد منتصف الليل بقليل.كانت صفارات الإنذار تدوي للتحذير من الغارات الجوية في العاصمة كييف وفي جميع أنحاء أوكرانيا في وقت متأخر من مساء السبت، وفقا لبيانات الغارات الجوية من وزارة التحول الرقمي الأوكرانية.يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.تنفذ الضربات الروسية على البنى التحتية للطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية ومرافق الاتصالات، ومنذ ذلك الحين، تدوي صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية الروسية في جميع أنحاء أوكرانية على مدار الساعة يوميا.تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230506/الطوارئ-اشتعال-النيران-في-مستودعات-للبارود-في-منطقة-سفيردلوفسك-الروسية-فيديو-1076740969.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, صفارات الإنذار, انفجارات, الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا, صفارات الإنذار, انفجارات, الجيش الروسي
سماع دوي عدة انفجارات في منطقتي سومي وميكولايف الأوكرانيتين
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أفادت وسائل إعلام أوكرانية، بسماع دوي عدة انفجارات في منطقتي سومي وميكولايف الأوكرانيتين، في وقت متأخر من ليل السبت.
وذكرت السلطات المحلية أنه سمع دوي ثلاثة انفجارات
على الأقل في ميكولايف بعد منتصف الليل بقليل.
أما في مقاطعة سومي، فقال وسائل إعلام أوكرانية إن دوي عدة انفجارات سمع في المنطقة.
كانت صفارات الإنذار تدوي للتحذير من الغارات الجوية في العاصمة كييف وفي جميع أنحاء أوكرانيا في وقت متأخر من مساء السبت، وفقا لبيانات الغارات الجوية من وزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية
لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.
تنفذ الضربات الروسية على البنى التحتية للطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية ومرافق الاتصالات، ومنذ ذلك الحين، تدوي صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية الروسية في جميع أنحاء أوكرانية على مدار الساعة يوميا.
تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.