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Военнослужащие подразделений ВДВ проходят боевую подготовку на боевой машине пехоты БМП-2 на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230506/سماع-دوي-عدة-انفجارات-في-منطقتي-سومي-وميكولايف-الأوكرانيتين-1076741198.html
سماع دوي عدة انفجارات في منطقتي سومي وميكولايف الأوكرانيتين
سماع دوي عدة انفجارات في منطقتي سومي وميكولايف الأوكرانيتين
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، بسماع دوي عدة انفجارات في منطقتي سومي وميكولايف الأوكرانيتين، في وقت متأخر من ليل السبت. 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T23:45+0000
2023-05-06T22:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
صفارات الإنذار
انفجارات
الجيش الروسي
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وذكرت السلطات المحلية أنه سمع دوي ثلاثة انفجارات على الأقل في ميكولايف بعد منتصف الليل بقليل.كانت صفارات الإنذار تدوي للتحذير من الغارات الجوية في العاصمة كييف وفي جميع أنحاء أوكرانيا في وقت متأخر من مساء السبت، وفقا لبيانات الغارات الجوية من وزارة التحول الرقمي الأوكرانية.يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.تنفذ الضربات الروسية على البنى التحتية للطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية ومرافق الاتصالات، ومنذ ذلك الحين، تدوي صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية الروسية في جميع أنحاء أوكرانية على مدار الساعة يوميا.تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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أخبار أوكرانيا, صفارات الإنذار, انفجارات, الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا, صفارات الإنذار, انفجارات, الجيش الروسي

سماع دوي عدة انفجارات في منطقتي سومي وميكولايف الأوكرانيتين

23:45 GMT 06.05.2023
© AP Photo / Roman Hrytsynaانفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022
انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
© AP Photo / Roman Hrytsyna
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أفادت وسائل إعلام أوكرانية، بسماع دوي عدة انفجارات في منطقتي سومي وميكولايف الأوكرانيتين، في وقت متأخر من ليل السبت.
وذكرت السلطات المحلية أنه سمع دوي ثلاثة انفجارات على الأقل في ميكولايف بعد منتصف الليل بقليل.
أما في مقاطعة سومي، فقال وسائل إعلام أوكرانية إن دوي عدة انفجارات سمع في المنطقة.
كانت صفارات الإنذار تدوي للتحذير من الغارات الجوية في العاصمة كييف وفي جميع أنحاء أوكرانيا في وقت متأخر من مساء السبت، وفقا لبيانات الغارات الجوية من وزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.
تنفذ الضربات الروسية على البنى التحتية للطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية ومرافق الاتصالات، ومنذ ذلك الحين، تدوي صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية الروسية في جميع أنحاء أوكرانية على مدار الساعة يوميا.
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23:30 GMT
تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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