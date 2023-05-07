https://sputnikarabic.ae/20230507/أرسنال-يواصل-ملاحقة-مانشستر-سيتي-في-صدارة-الدوري-الإنجليزي-بالفوز-على-نيوكاسل-2--صفر-1076768715.html
أرسنال يواصل ملاحقة مانشستر سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي بالفوز على نيوكاسل 2- صفر
أرسنال يواصل ملاحقة مانشستر سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي بالفوز على نيوكاسل 2- صفر
حقق أرسنال فوزا على مضيفه نيوكاسل يونايتد، بهدفين دون رد، في مباراة أقيمت بينهما على ملعب سانت جيمس بارك، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 35 من منافسات الدوري... 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T18:37+0000
2023-05-07T18:37+0000
2023-05-07T18:37+0000
مجتمع
منوعات
رياضة
آرسنال
نادي نيوكاسل الإنجليزي
أخبار الدوري الإنجليزي
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ونجح مارتن أوديجارد في تسجيل الهدف الأول لأرسنال في الدقيقة 14، لتنتهي أحداث الشوط الأول بهدف دون رد، فيما سجل فايبان شار هدف في الدقيقة 71 ولكن في مرماه.واستطاع أرسنال، الذي خاض مباراة أكثر من مانشستر سيتي، أن يقلص الفارق إلى نقطة وحيدة، في صراعهما المستمر على لقب الدوري الإنجليزي، ليصبح رصيده 81 نقطة، فيما ظل نيوكاسل يونايتد ثالثًا بـ65 نقطة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, رياضة, آرسنال, نادي نيوكاسل الإنجليزي, أخبار الدوري الإنجليزي
منوعات, رياضة, آرسنال, نادي نيوكاسل الإنجليزي, أخبار الدوري الإنجليزي
أرسنال يواصل ملاحقة مانشستر سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي بالفوز على نيوكاسل 2- صفر
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حقق أرسنال فوزا على مضيفه نيوكاسل يونايتد، بهدفين دون رد، في مباراة أقيمت بينهما على ملعب سانت جيمس بارك، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 35 من منافسات الدوري الإنجليزي.