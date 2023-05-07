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https://sputnikarabic.ae/20230507/أرسنال-يواصل-ملاحقة-مانشستر-سيتي-في-صدارة-الدوري-الإنجليزي-بالفوز-على-نيوكاسل-2--صفر-1076768715.html
أرسنال يواصل ملاحقة مانشستر سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي بالفوز على نيوكاسل 2- صفر
أرسنال يواصل ملاحقة مانشستر سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي بالفوز على نيوكاسل 2- صفر
حقق أرسنال فوزا على مضيفه نيوكاسل يونايتد، بهدفين دون رد، في مباراة أقيمت بينهما على ملعب سانت جيمس بارك، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 35 من منافسات الدوري... 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T18:37+0000
2023-05-07T18:37+0000
مجتمع
منوعات
رياضة
آرسنال
نادي نيوكاسل الإنجليزي
أخبار الدوري الإنجليزي
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ونجح مارتن أوديجارد في تسجيل الهدف الأول لأرسنال في الدقيقة 14، لتنتهي أحداث الشوط الأول بهدف دون رد، فيما سجل فايبان شار هدف في الدقيقة 71 ولكن في مرماه.واستطاع أرسنال، الذي خاض مباراة أكثر من مانشستر سيتي، أن يقلص الفارق إلى نقطة وحيدة، في صراعهما المستمر على لقب الدوري الإنجليزي، ليصبح رصيده 81 نقطة، فيما ظل نيوكاسل يونايتد ثالثًا بـ65 نقطة.
https://sputnikarabic.ae/20230427/جوارديولا-بعد-الرباعية-أمام-آرسنال-السيتي-في-المكانة-التي-يريد-الوجود-بها-1076348421.html
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منوعات, رياضة, آرسنال, نادي نيوكاسل الإنجليزي, أخبار الدوري الإنجليزي
منوعات, رياضة, آرسنال, نادي نيوكاسل الإنجليزي, أخبار الدوري الإنجليزي

أرسنال يواصل ملاحقة مانشستر سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي بالفوز على نيوكاسل 2- صفر

18:37 GMT 07.05.2023
© AP Photo / Ian Waltonقمة الدوري الإنجليزي بين أرسنال ومانشستر يونايتد على ملعب الإمارات في لندن الأحد 23 يناير/ كانون الثاني 2023.
قمة الدوري الإنجليزي بين أرسنال ومانشستر يونايتد على ملعب الإمارات في لندن الأحد 23 يناير/ كانون الثاني 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
© AP Photo / Ian Walton
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حقق أرسنال فوزا على مضيفه نيوكاسل يونايتد، بهدفين دون رد، في مباراة أقيمت بينهما على ملعب سانت جيمس بارك، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 35 من منافسات الدوري الإنجليزي.
ونجح مارتن أوديجارد في تسجيل الهدف الأول لأرسنال في الدقيقة 14، لتنتهي أحداث الشوط الأول بهدف دون رد، فيما سجل فايبان شار هدف في الدقيقة 71 ولكن في مرماه.
الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
مجتمع
غوارديولا بعد الرباعية أمام آرسنال: السيتي في المكانة التي يريد الوجود بها
27 أبريل, 07:02 GMT
واستطاع أرسنال، الذي خاض مباراة أكثر من مانشستر سيتي، أن يقلص الفارق إلى نقطة وحيدة، في صراعهما المستمر على لقب الدوري الإنجليزي، ليصبح رصيده 81 نقطة، فيما ظل نيوكاسل يونايتد ثالثًا بـ65 نقطة.
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