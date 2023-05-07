https://sputnikarabic.ae/20230507/أرسنال-يواصل-ملاحقة-مانشستر-سيتي-في-صدارة-الدوري-الإنجليزي-بالفوز-على-نيوكاسل-2--صفر-1076768715.html

أرسنال يواصل ملاحقة مانشستر سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي بالفوز على نيوكاسل 2- صفر

أرسنال يواصل ملاحقة مانشستر سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي بالفوز على نيوكاسل 2- صفر

حقق أرسنال فوزا على مضيفه نيوكاسل يونايتد، بهدفين دون رد، في مباراة أقيمت بينهما على ملعب سانت جيمس بارك، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 35 من منافسات الدوري... 07.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-07T18:37+0000

2023-05-07T18:37+0000

2023-05-07T18:37+0000

مجتمع

منوعات

رياضة

آرسنال

نادي نيوكاسل الإنجليزي

أخبار الدوري الإنجليزي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/16/1072586705_0:0:3139:1767_1920x0_80_0_0_ea7a5d5bee3fbe537d7d68988a875438.jpg

ونجح مارتن أوديجارد في تسجيل الهدف الأول لأرسنال في الدقيقة 14، لتنتهي أحداث الشوط الأول بهدف دون رد، فيما سجل فايبان شار هدف في الدقيقة 71 ولكن في مرماه.واستطاع أرسنال، الذي خاض مباراة أكثر من مانشستر سيتي، أن يقلص الفارق إلى نقطة وحيدة، في صراعهما المستمر على لقب الدوري الإنجليزي، ليصبح رصيده 81 نقطة، فيما ظل نيوكاسل يونايتد ثالثًا بـ65 نقطة.

https://sputnikarabic.ae/20230427/جوارديولا-بعد-الرباعية-أمام-آرسنال-السيتي-في-المكانة-التي-يريد-الوجود-بها-1076348421.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, رياضة, آرسنال, نادي نيوكاسل الإنجليزي, أخبار الدوري الإنجليزي