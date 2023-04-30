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https://sputnikarabic.ae/20230430/مانشستر-سيتي-يهزم-فولهام-2-1-ويرتقي-مؤقتا-لصدارة-الدوري-الإنجليزي-1076497678.html
مانشستر سيتي يهزم فولهام 2-1 ويرتقي مؤقتا لصدارة الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي يهزم فولهام 2-1 ويرتقي مؤقتا لصدارة الدوري الإنجليزي
انتزع مانشستر سيتي، صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم من أرسنال بفوزه الصعب على مضيفه فولهام بهدفين لهدف واحد ضمن منافسات المرحلة 34. 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T18:40+0000
2023-04-30T18:40+0000
مجتمع
مانشستر سيتي
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أخبار الدوري الإنجليزي
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وتقدم النرويجي إيرلينغ هالاند لسيتي في الدقيقة الثالثة من علامة الجزاء، قبل أن يدرك البرازيلي كارلوس فينسيوس التعادل لفولهام في الدقيقة الـ 15.وفي الدقيقة الـ 36 سجل الأرجنتيني جوليان ألفاريز الهدف الثاني لمانشستر سيتي.وبهذه النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 76 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة عن أرسنال 75 نقطة صاحب المركز الثاني، والذي قد يستعيد الصدارة مجددا حال فوزه على تشيلسي الثلاثاء المقبل، علماً أن السيتي لديه مباراتان مؤجلتان مع فريقي وست هام يونايتد وبرايتون.
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مانشستر سيتي, آرسنال, نادي تشيلسي, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات
مانشستر سيتي, آرسنال, نادي تشيلسي, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات

مانشستر سيتي يهزم فولهام 2-1 ويرتقي مؤقتا لصدارة الدوري الإنجليزي

18:40 GMT 30.04.2023
© AP Photo / Dave Thompsonالمهاجم النرويجي إرلينغ هالاند، يحرز ثلاثة أهداف ويقود مانشستر سيتي للفوز على ضيفه ولفرهامبتون في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند، يحرز ثلاثة أهداف ويقود مانشستر سيتي للفوز على ضيفه ولفرهامبتون في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
© AP Photo / Dave Thompson
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انتزع مانشستر سيتي، صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم من أرسنال بفوزه الصعب على مضيفه فولهام بهدفين لهدف واحد ضمن منافسات المرحلة 34.
وتقدم النرويجي إيرلينغ هالاند لسيتي في الدقيقة الثالثة من علامة الجزاء، قبل أن يدرك البرازيلي كارلوس فينسيوس التعادل لفولهام في الدقيقة الـ 15.
وفي الدقيقة الـ 36 سجل الأرجنتيني جوليان ألفاريز الهدف الثاني لمانشستر سيتي.
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وبهذه النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 76 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة عن أرسنال 75 نقطة صاحب المركز الثاني، والذي قد يستعيد الصدارة مجددا حال فوزه على تشيلسي الثلاثاء المقبل، علماً أن السيتي لديه مباراتان مؤجلتان مع فريقي وست هام يونايتد وبرايتون.
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