https://sputnikarabic.ae/20230430/مانشستر-سيتي-يهزم-فولهام-2-1-ويرتقي-مؤقتا-لصدارة-الدوري-الإنجليزي-1076497678.html
مانشستر سيتي يهزم فولهام 2-1 ويرتقي مؤقتا لصدارة الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي يهزم فولهام 2-1 ويرتقي مؤقتا لصدارة الدوري الإنجليزي
انتزع مانشستر سيتي، صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم من أرسنال بفوزه الصعب على مضيفه فولهام بهدفين لهدف واحد ضمن منافسات المرحلة 34. 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T18:40+0000
2023-04-30T18:40+0000
2023-04-30T18:40+0000
مجتمع
مانشستر سيتي
آرسنال
نادي تشيلسي
أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/16/1072585540_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f198443a9bc89e1dc77f3f749a8617b6.jpg
وتقدم النرويجي إيرلينغ هالاند لسيتي في الدقيقة الثالثة من علامة الجزاء، قبل أن يدرك البرازيلي كارلوس فينسيوس التعادل لفولهام في الدقيقة الـ 15.وفي الدقيقة الـ 36 سجل الأرجنتيني جوليان ألفاريز الهدف الثاني لمانشستر سيتي.وبهذه النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 76 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة عن أرسنال 75 نقطة صاحب المركز الثاني، والذي قد يستعيد الصدارة مجددا حال فوزه على تشيلسي الثلاثاء المقبل، علماً أن السيتي لديه مباراتان مؤجلتان مع فريقي وست هام يونايتد وبرايتون.
https://sputnikarabic.ae/20221016/ليفربول-يهزم-مانشستر-سيتي-بهدف-نظيف-لصلاح-فيديو-1069105378.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/16/1072585540_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_79b294b4ff5592d6e6930c354f9e4e53.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مانشستر سيتي, آرسنال, نادي تشيلسي, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات
مانشستر سيتي, آرسنال, نادي تشيلسي, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات
مانشستر سيتي يهزم فولهام 2-1 ويرتقي مؤقتا لصدارة الدوري الإنجليزي
تابعنا عبر
انتزع مانشستر سيتي، صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم من أرسنال بفوزه الصعب على مضيفه فولهام بهدفين لهدف واحد ضمن منافسات المرحلة 34.
وتقدم النرويجي إيرلينغ هالاند
لسيتي في الدقيقة الثالثة من علامة الجزاء، قبل أن يدرك البرازيلي كارلوس فينسيوس التعادل لفولهام في الدقيقة الـ 15.
وفي الدقيقة الـ 36 سجل الأرجنتيني جوليان ألفاريز الهدف الثاني لمانشستر سيتي.
16 أكتوبر 2022, 18:28 GMT
وبهذه النتيجة رفع مانشستر سيتي
رصيده إلى 76 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة عن أرسنال 75 نقطة صاحب المركز الثاني، والذي قد يستعيد الصدارة مجددا حال فوزه على تشيلسي الثلاثاء المقبل، علماً أن السيتي لديه مباراتان مؤجلتان مع فريقي وست هام يونايتد وبرايتون.