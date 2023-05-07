https://sputnikarabic.ae/20230507/إطلاق-نار-في-ولاية-تكساس-الأمريكية-يوقع-عدة-ضحايا-فيديو-1076741519.html
إطلاق نار في ولاية تكساس الأمريكية يوقع عدة ضحايا.. فيديو
إطلاق نار في ولاية تكساس الأمريكية يوقع عدة ضحايا.. فيديو
وقع إطلاق نار في مركز تسوق في ولاية تكساس الأمريكية مع الاشتباه في وقوع عدة ضحايا، يوم السبت، حسبما أفادت الشرطة المحلية. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T01:29+0000
2023-05-07T01:29+0000
2023-05-07T00:29+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
مقتل أشخاص
الشرطة الأمريكية
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وقالت إدارة الشرطة على تويتر، "الشرطة تتعامل مع حادث في ألين بريميوم أوتليتس. يجري تحقيق نشط. يرجى تجنب المنطقة حتى مزيد من التحديث".وأفادت وسائل إعلام نقلاً عن شريف مقاطعة كولين جيم سكينر، إن المسلح تأكد وفاته بعد أن تعامل معه ضباط إنفاذ القانون.وذكرت وسائل إعلام، أن عدة أشخاص، من بينهم أطفال، يشتبه في إصابتهم أو مقتلهم في إطلاق النار.وأصبح إطلاق النار على جموع من الأشخاص شائعاً في الولايات المتحدة وبلغ عدد الحوادث من هذا النوع 198 على الأقل حتى الآن هذا العام وهو أكبر عدد حتى هذه المرحلة من العام منذ عام 2016.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, مقتل أشخاص, الشرطة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, مقتل أشخاص, الشرطة الأمريكية
إطلاق نار في ولاية تكساس الأمريكية يوقع عدة ضحايا.. فيديو
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وقع إطلاق نار في مركز تسوق في ولاية تكساس الأمريكية مع الاشتباه في وقوع عدة ضحايا، يوم السبت، حسبما أفادت الشرطة المحلية.
وقالت إدارة الشرطة على تويتر، "الشرطة تتعامل مع حادث في ألين بريميوم أوتليتس. يجري تحقيق نشط
. يرجى تجنب المنطقة حتى مزيد من التحديث".
وقال متحدث باسم مكتب عمدة مقاطعة كولين، إن هناك بعض الضحايا في المركز التجاري، وحالتهم غير معروفة.
وأفادت وسائل إعلام نقلاً عن شريف مقاطعة كولين جيم سكينر، إن المسلح تأكد وفاته بعد أن تعامل معه ضباط إنفاذ القانون.
وذكرت وسائل إعلام، أن عدة أشخاص، من بينهم أطفال، يشتبه في إصابتهم أو مقتلهم في إطلاق النار.
وأصبح إطلاق النار على جموع من الأشخاص شائعاً في الولايات المتحدة وبلغ عدد الحوادث من هذا النوع 198 على الأقل حتى الآن هذا العام وهو أكبر عدد حتى هذه المرحلة من العام منذ عام 2016.