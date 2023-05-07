https://sputnikarabic.ae/20230507/الجيش-الروسي-يدمر-مستودع-أسلحة-أوكراني-ويسقط-3-مسيرات-1076742010.html
الجيش الروسي يدمر مستودع أسلحة أوكراني ويسقط 3 مسيرات
الجيش الروسي يدمر مستودع أسلحة أوكراني ويسقط 3 مسيرات
قال ألكسي روليف، رئيس المركز الصحفي لمجموعة "دنيبر" إن المدفعية الروسية دمرت مستودع أسلحة للواء أوكراني. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T03:36+0000
2023-05-07T03:36+0000
2023-05-07T02:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي
حرب إلكترونية
قصف مدفعي
القوات الأوكرانية
روسيا
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وأضاف روليف لوكالة "سبوتنيك"، دمرت وحدة المدفعية التابعة للمجموعة خلال النضال المضاد للبطارية المعدات العسكرية للقوميين الأوكرانيين في منطقة أنتونوفكا وزيلينوفكا وتياجينكا ونادنيبريانسكوي.بالإضافة إلى ذلك، تم دُمر مستودع تخزين أسلحة ومجموعات الإصلاح المخصصة لمدفعية الصواريخ، والمدرعات والمدفعية والمعدات المدرعة والسيارات للواء الدفاع الإقليمي 124 للقوات المسلحة الأوكرانية.وكشف روليف، أنه في منطقة مستوطنات أوبريفكا وكرينكي وفينوغرادوفو، تم تدمير ثلاث مسيرات من بواسطة أسلحة الحرب الإلكترونية.تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجيش الروسي, حرب إلكترونية, قصف مدفعي, القوات الأوكرانية, روسيا
الجيش الروسي, حرب إلكترونية, قصف مدفعي, القوات الأوكرانية, روسيا
الجيش الروسي يدمر مستودع أسلحة أوكراني ويسقط 3 مسيرات
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قال ألكسي روليف، رئيس المركز الصحفي لمجموعة "دنيبر" إن المدفعية الروسية دمرت مستودع أسلحة للواء أوكراني.
وأضاف روليف لوكالة "سبوتنيك"، دمرت وحدة المدفعية
التابعة للمجموعة خلال النضال المضاد للبطارية المعدات العسكرية للقوميين الأوكرانيين في منطقة أنتونوفكا وزيلينوفكا وتياجينكا ونادنيبريانسكوي.
ولفت إلى أن قوات دنيبر دمرت أطقم قذائف الهاون
، وقاعدة المدفعية ذاتية الدفع من طراز (أكاتسيا)، ونظام اتصالات عبر الأقمار الصناعية، ومحطة حرب إلكترونية (بوكوفيل - إيه دي).
بالإضافة إلى ذلك، تم دُمر مستودع تخزين أسلحة ومجموعات الإصلاح المخصصة لمدفعية الصواريخ، والمدرعات والمدفعية والمعدات المدرعة والسيارات للواء الدفاع الإقليمي 124 للقوات المسلحة الأوكرانية.
وكشف روليف، أنه في منطقة مستوطنات أوبريفكا وكرينكي وفينوغرادوفو، تم تدمير ثلاث مسيرات من بواسطة أسلحة الحرب الإلكترونية.
تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.