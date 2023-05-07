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Военнослужащие подразделений ВДВ проходят боевую подготовку на боевой машине пехоты БМП-2 на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230507/الجيش-الروسي-يدمر-مستودع-أسلحة-أوكراني-ويسقط-3-مسيرات-1076742010.html
الجيش الروسي يدمر مستودع أسلحة أوكراني ويسقط 3 مسيرات
الجيش الروسي يدمر مستودع أسلحة أوكراني ويسقط 3 مسيرات
قال ألكسي روليف، رئيس المركز الصحفي لمجموعة "دنيبر" إن المدفعية الروسية دمرت مستودع أسلحة للواء أوكراني. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T03:36+0000
2023-05-07T02:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي
حرب إلكترونية
قصف مدفعي
القوات الأوكرانية
روسيا
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وأضاف روليف لوكالة "سبوتنيك"، دمرت وحدة المدفعية التابعة للمجموعة خلال النضال المضاد للبطارية المعدات العسكرية للقوميين الأوكرانيين في منطقة أنتونوفكا وزيلينوفكا وتياجينكا ونادنيبريانسكوي.بالإضافة إلى ذلك، تم دُمر مستودع تخزين أسلحة ومجموعات الإصلاح المخصصة لمدفعية الصواريخ، والمدرعات والمدفعية والمعدات المدرعة والسيارات للواء الدفاع الإقليمي 124 للقوات المسلحة الأوكرانية.وكشف روليف، أنه في منطقة مستوطنات أوبريفكا وكرينكي وفينوغرادوفو، تم تدمير ثلاث مسيرات من بواسطة أسلحة الحرب الإلكترونية.تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230506/سماع-دوي-عدة-انفجارات-في-منطقتي-سومي-وميكولايف-الأوكرانيتين-1076741198.html
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الجيش الروسي, حرب إلكترونية, قصف مدفعي, القوات الأوكرانية, روسيا
الجيش الروسي, حرب إلكترونية, قصف مدفعي, القوات الأوكرانية, روسيا

الجيش الروسي يدمر مستودع أسلحة أوكراني ويسقط 3 مسيرات

03:36 GMT 07.05.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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قال ألكسي روليف، رئيس المركز الصحفي لمجموعة "دنيبر" إن المدفعية الروسية دمرت مستودع أسلحة للواء أوكراني.
وأضاف روليف لوكالة "سبوتنيك"، دمرت وحدة المدفعية التابعة للمجموعة خلال النضال المضاد للبطارية المعدات العسكرية للقوميين الأوكرانيين في منطقة أنتونوفكا وزيلينوفكا وتياجينكا ونادنيبريانسكوي.
ولفت إلى أن قوات دنيبر دمرت أطقم قذائف الهاون، وقاعدة المدفعية ذاتية الدفع من طراز (أكاتسيا)، ونظام اتصالات عبر الأقمار الصناعية، ومحطة حرب إلكترونية (بوكوفيل - إيه دي).
بالإضافة إلى ذلك، تم دُمر مستودع تخزين أسلحة ومجموعات الإصلاح المخصصة لمدفعية الصواريخ، والمدرعات والمدفعية والمعدات المدرعة والسيارات للواء الدفاع الإقليمي 124 للقوات المسلحة الأوكرانية.
وكشف روليف، أنه في منطقة مستوطنات أوبريفكا وكرينكي وفينوغرادوفو، تم تدمير ثلاث مسيرات من بواسطة أسلحة الحرب الإلكترونية.
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أمس, 23:45 GMT
تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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