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Военнослужащие подразделений ВДВ проходят боевую подготовку на боевой машине пехоты БМП-2 на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230507/الدفاع-الجوي-الروسي-يتصدى-لهجوم-بمسيرات-أوكرانية-على-سيفاستوبول-1076742307.html
الدفاع الجوي الروسي يتصدى لهجوم بمسيرات أوكرانية على سيفاستوبول
الدفاع الجوي الروسي يتصدى لهجوم بمسيرات أوكرانية على سيفاستوبول
قال حاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايف، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية ومعدات الحرب الإلكترونية تصدت لهجوم بمسيرات أوكرانية على ميناء سيفاستوبول الروسي في... 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T04:49+0000
2023-05-07T05:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي
سيفاستوبول
جمهورية القرم الروسية
روسيا
مسيرة
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وأضاف رازفوجايف، "في الليل، تصدت أنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية لهجوم آخر بـ 3 مسيرات على سيفاستوبول".وكشف أنه تم إرسال ما مجموعه عشر طائرات مسيرة لمهاجمة القرم وسيفاستوبول بين عشية وضحاها.وأوضح حاكم سيفاستوبول، "لم تتضرر أي منشآت في المدينة.. تواصل جميع الخدمات مراقبة الوضع".كان الجيش الروسي أعلن صباح اليوم الأحد، تدمير ثلاث مسيرات بواسطة أسلحة الحرب الإلكترونية في منطقة أوبريفكا وكرينكي وفينوغرادوفو.تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230507/الجيش-الروسي-يدمر-مستودع-أسلحة-أوكراني-ويسقط-3-مسيرات-1076742010.html
سيفاستوبول
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الجيش الروسي, سيفاستوبول, جمهورية القرم الروسية, روسيا, مسيرة
الجيش الروسي, سيفاستوبول, جمهورية القرم الروسية, روسيا, مسيرة

الدفاع الجوي الروسي يتصدى لهجوم بمسيرات أوكرانية على سيفاستوبول

04:49 GMT 07.05.2023 (تم التحديث: 05:08 GMT 07.05.2023)
© Sputnik . Alexey Malgavko / الانتقال إلى بنك الصورالأسطول الروسي - كاسحات ألغام البحر "كوفروفيتس" و "إيفان غولوبيتس" أثناء الاحتفال بيوم البحرية في سيفاستوبول، القرم الروسية
الأسطول الروسي - كاسحات ألغام البحر كوفروفيتس و إيفان غولوبيتس أثناء الاحتفال بيوم البحرية في سيفاستوبول، القرم الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
© Sputnik . Alexey Malgavko
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قال حاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايف، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية ومعدات الحرب الإلكترونية تصدت لهجوم بمسيرات أوكرانية على ميناء سيفاستوبول الروسي في جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية خلال الليل.
وأضاف رازفوجايف، "في الليل، تصدت أنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية لهجوم آخر بـ 3 مسيرات على سيفاستوبول".
ولفت إلى أن إحدى المسيرات فقدت السيطرة وسقطت في غابة، بينما أُسقطت الطائرة المسيرة الثانية فوق البحر بالقرب من خيرسونيس، أما الثالثة فسقطت فوق البحر قبالة الرصيف الشمالي".
وكشف أنه تم إرسال ما مجموعه عشر طائرات مسيرة لمهاجمة القرم وسيفاستوبول بين عشية وضحاها.
وأوضح حاكم سيفاستوبول، "لم تتضرر أي منشآت في المدينة.. تواصل جميع الخدمات مراقبة الوضع".
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر مستودع أسلحة أوكرانيا ويسقط 3 مسيرات
03:36 GMT
كان الجيش الروسي أعلن صباح اليوم الأحد، تدمير ثلاث مسيرات بواسطة أسلحة الحرب الإلكترونية في منطقة أوبريفكا وكرينكي وفينوغرادوفو.
تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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