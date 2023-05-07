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https://sputnikarabic.ae/20230507/العراق-يتفق-مع-تركيا-وإيران-على-عقد-اجتماع-فني-تخصصي-بشأن-ملف-المياه-1076770086.html
العراق يتفق مع تركيا وإيران على عقد اجتماع فني تخصصي بشأن ملف المياه
العراق يتفق مع تركيا وإيران على عقد اجتماع فني تخصصي بشأن ملف المياه
أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الأحد، "الاتفاق مع الجانبين التركي والإيراني على عقد اجتماع فني تخصصي في القريب العاجل لبحث ملف المياه". 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T20:04+0000
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وقال وكيل وزارة الموارد رائد الجشعمي لوكالة الأنباء العراقية، إن "الطرفين تفاعلا مع مطالب العراق الذي دعا فيها إلى الذهاب نحو اتفاقات دائمة وطي صفحة الاتفاقات المرحلية"، مشيرا إلى أن "اللقاءات التي جرت مع وفدي البلدين مهدت للاتفاق على عقد هذا الاجتماع".وأكد أن "العراق أبلغ دول المنصب بضرورة الذهاب نحو اتفاقات دائمة وطي صفحة الاتفاقات المرحلية التي جرت في السابق لأن الوضع المائي تغير".وأجرى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس السبت، مباحثات مع وزير الطاقة الإيراني علي أكبر محرابيان، بشأن ملفي الكهرباء وشح المياه.كما أكد السوداني، في بيان صادر عن مجلس الوزراء، أن بلاده ماضية في التواصل الاقتصادي مع دول المنطقة، قائلا: إن "العراق ماض في التواصل الاقتصادي إقليميا، في مجال الطاقة وخطط مواجهة التغيرات المناخية وآثارها البيئية والاقتصادية".
https://sputnikarabic.ae/20230416/العراق-يدعو-تركيا-وإيران-إلى-مباحثات-في-بغداد-بشأن-الحصص-المائية-1075980905.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي

العراق يتفق مع تركيا وإيران على عقد اجتماع فني تخصصي بشأن ملف المياه

20:04 GMT 07.05.2023
© AFP 2023 / Ahmad Al-Rubayeمضخة لسحب المياه من بئر ري مزارع في منطقة رانيا، بالقرب من سد دوكان شمال غرب مدينة السليمانية شمال شرق العراق في إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي، حيث تتراجع مياه الخزان بسبب مزيج من العوامل بما في ذلك انخفاض هطول الأمطار والجفاف الشديد، وتحويل تدفق الأنهار من إيران.
مضخة لسحب المياه من بئر ري مزارع في منطقة رانيا، بالقرب من سد دوكان شمال غرب مدينة السليمانية شمال شرق العراق في إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي، حيث تتراجع مياه الخزان بسبب مزيج من العوامل بما في ذلك انخفاض هطول الأمطار والجفاف الشديد، وتحويل تدفق الأنهار من إيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
© AFP 2023 / Ahmad Al-Rubaye
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أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الأحد، "الاتفاق مع الجانبين التركي والإيراني على عقد اجتماع فني تخصصي في القريب العاجل لبحث ملف المياه".
وقال وكيل وزارة الموارد رائد الجشعمي لوكالة الأنباء العراقية، إن "الطرفين تفاعلا مع مطالب العراق الذي دعا فيها إلى الذهاب نحو اتفاقات دائمة وطي صفحة الاتفاقات المرحلية"، مشيرا إلى أن "اللقاءات التي جرت مع وفدي البلدين مهدت للاتفاق على عقد هذا الاجتماع".
وأكد أن "العراق أبلغ دول المنصب بضرورة الذهاب نحو اتفاقات دائمة وطي صفحة الاتفاقات المرحلية التي جرت في السابق لأن الوضع المائي تغير".
العاصمة العراقية بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2023
العراق يدعو تركيا وإيران إلى مباحثات في بغداد بشأن الحصص المائية
16 أبريل, 13:47 GMT
وأجرى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس السبت، مباحثات مع وزير الطاقة الإيراني علي أكبر محرابيان، بشأن ملفي الكهرباء وشح المياه.
كما أكد السوداني، في بيان صادر عن مجلس الوزراء، أن بلاده ماضية في التواصل الاقتصادي مع دول المنطقة، قائلا: إن "العراق ماض في التواصل الاقتصادي إقليميا، في مجال الطاقة وخطط مواجهة التغيرات المناخية وآثارها البيئية والاقتصادية".
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