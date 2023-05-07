https://sputnikarabic.ae/20230507/انفجارات-في-العاصمة-الأوكرانية-كييف-وعدة-مناطق-أخرى-في-البلاد-فيديو-1076771912.html
انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف وعدة مناطق أخرى بالبلاد.. فيديو
انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف وعدة مناطق أخرى بالبلاد.. فيديو
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، ليل الأحد/الاثنين، بسماع دوي عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T23:04+0000
2023-05-07T23:04+0000
2023-05-07T23:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
كييف
انفجارات
أخبار أوكرانيا
صفارات
العالم
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يأتي ذلك بعدما دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في عدة مناطق في أوكرانيا في وقت متأخر من ليلة الأحد، بما في ذلك العاصمة كييف وضواحيها.وأكدت وسائل إعلام أوكرانية، "سماع انفجارات في ضواحي العاصمة كييف".يوم الأحد، تم إعلان حالة التأهب الجوي في مناطق: فينيتسا، كيروفوغراد، وتشرنيغيف، بولتافا، أوديسا، ميكولايف، دنيبروبيتروفسك، وكذلك في الجزء الذي تسيطر عليها كييف من منطقة خيرسون.مع اقتراب منتصف الليل، تم الإعلان عن إنذار في منطقتي زيتومير وسومي.وأشار عدد من وسائل الإعلام الأوكرانية إلى وقوع انفجارات في أوديسا ما تسبب في نشوب حريق كبير هناك.نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنى التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).في فبراير/شباط الماضي، قال رئيس مشغل شبكة الكهرباء الأوكرانية (أوكرانيغو)، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنى التحتية للطاقة في أوكرانيا بسبب الضربات الروسية قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، وتتراوح الخسائر الاقتصادية بالمليارات.
https://sputnikarabic.ae/20230507/سماع-دوي-انفجارات-في-أوديسا-وانطلاق-صفارات-الإنذار-في-العاصمة-كييف-ومناطق-أخرى-1076771536.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
كييف, انفجارات, أخبار أوكرانيا, صفارات, العالم
كييف, انفجارات, أخبار أوكرانيا, صفارات, العالم
انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف وعدة مناطق أخرى بالبلاد.. فيديو
23:04 GMT 07.05.2023 (تم التحديث: 23:06 GMT 07.05.2023) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، ليل الأحد/الاثنين، بسماع دوي عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها.
يأتي ذلك بعدما دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في عدة مناطق في أوكرانيا في وقت متأخر من ليلة الأحد، بما في ذلك العاصمة كييف وضواحيها.
وفي وقت لاحق، لفتت إلى سماع الانفجارات في العاصمة كييف نفسها. مشيرة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل.
يوم الأحد، تم إعلان حالة التأهب الجوي في مناطق: فينيتسا، كيروفوغراد، وتشرنيغيف، بولتافا، أوديسا، ميكولايف، دنيبروبيتروفسك، وكذلك في الجزء الذي تسيطر عليها كييف من منطقة خيرسون.
مع اقتراب منتصف الليل، تم الإعلان عن إنذار في منطقتي زيتومير وسومي
.
وأشار عدد من وسائل الإعلام الأوكرانية إلى وقوع انفجارات في أوديسا ما تسبب في نشوب حريق كبير هناك.
نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنى التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).
في فبراير/شباط الماضي، قال رئيس مشغل شبكة الكهرباء الأوكرانية (أوكرانيغو)، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنى التحتية للطاقة في أوكرانيا بسبب الضربات الروسية قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، وتتراوح الخسائر الاقتصادية بالمليارات.