https://sputnikarabic.ae/20230507/انفجارات-في-العاصمة-الأوكرانية-كييف-وعدة-مناطق-أخرى-في-البلاد-فيديو-1076771912.html

انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف وعدة مناطق أخرى بالبلاد.. فيديو

انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف وعدة مناطق أخرى بالبلاد.. فيديو

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، ليل الأحد/الاثنين، بسماع دوي عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها. 07.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-07T23:04+0000

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2023-05-07T23:06+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

كييف

انفجارات

أخبار أوكرانيا

صفارات

العالم

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يأتي ذلك بعدما دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في عدة مناطق في أوكرانيا في وقت متأخر من ليلة الأحد، بما في ذلك العاصمة كييف وضواحيها.وأكدت وسائل إعلام أوكرانية، "سماع انفجارات في ضواحي العاصمة كييف".يوم الأحد، تم إعلان حالة التأهب الجوي في مناطق: فينيتسا، كيروفوغراد، وتشرنيغيف، بولتافا، أوديسا، ميكولايف، دنيبروبيتروفسك، وكذلك في الجزء الذي تسيطر عليها كييف من منطقة خيرسون.مع اقتراب منتصف الليل، تم الإعلان عن إنذار في منطقتي زيتومير وسومي.وأشار عدد من وسائل الإعلام الأوكرانية إلى وقوع انفجارات في أوديسا ما تسبب في نشوب حريق كبير هناك.نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنى التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).في فبراير/شباط الماضي، قال رئيس مشغل شبكة الكهرباء الأوكرانية (أوكرانيغو)، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنى التحتية للطاقة في أوكرانيا بسبب الضربات الروسية قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، وتتراوح الخسائر الاقتصادية بالمليارات.

https://sputnikarabic.ae/20230507/سماع-دوي-انفجارات-في-أوديسا-وانطلاق-صفارات-الإنذار-في-العاصمة-كييف-ومناطق-أخرى-1076771536.html

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كييف, انفجارات, أخبار أوكرانيا, صفارات, العالم