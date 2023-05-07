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Военнослужащие подразделений ВДВ проходят боевую подготовку на боевой машине пехоты БМП-2 на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230507/انفجارات-في-العاصمة-الأوكرانية-كييف-وعدة-مناطق-أخرى-في-البلاد-فيديو-1076771912.html
انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف وعدة مناطق أخرى بالبلاد.. فيديو
انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف وعدة مناطق أخرى بالبلاد.. فيديو
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، ليل الأحد/الاثنين، بسماع دوي عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T23:04+0000
2023-05-07T23:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
كييف
انفجارات
أخبار أوكرانيا
صفارات
العالم
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يأتي ذلك بعدما دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في عدة مناطق في أوكرانيا في وقت متأخر من ليلة الأحد، بما في ذلك العاصمة كييف وضواحيها.وأكدت وسائل إعلام أوكرانية، "سماع انفجارات في ضواحي العاصمة كييف".يوم الأحد، تم إعلان حالة التأهب الجوي في مناطق: فينيتسا، كيروفوغراد، وتشرنيغيف، بولتافا، أوديسا، ميكولايف، دنيبروبيتروفسك، وكذلك في الجزء الذي تسيطر عليها كييف من منطقة خيرسون.مع اقتراب منتصف الليل، تم الإعلان عن إنذار في منطقتي زيتومير وسومي.وأشار عدد من وسائل الإعلام الأوكرانية إلى وقوع انفجارات في أوديسا ما تسبب في نشوب حريق كبير هناك.نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنى التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).في فبراير/شباط الماضي، قال رئيس مشغل شبكة الكهرباء الأوكرانية (أوكرانيغو)، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنى التحتية للطاقة في أوكرانيا بسبب الضربات الروسية قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، وتتراوح الخسائر الاقتصادية بالمليارات.
https://sputnikarabic.ae/20230507/سماع-دوي-انفجارات-في-أوديسا-وانطلاق-صفارات-الإنذار-في-العاصمة-كييف-ومناطق-أخرى-1076771536.html
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كييف, انفجارات, أخبار أوكرانيا, صفارات, العالم
كييف, انفجارات, أخبار أوكرانيا, صفارات, العالم

انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف وعدة مناطق أخرى بالبلاد.. فيديو

23:04 GMT 07.05.2023 (تم التحديث: 23:06 GMT 07.05.2023)
© AP Photo / Efrem Lukatskyانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أفادت وسائل إعلام أوكرانية، ليل الأحد/الاثنين، بسماع دوي عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها.
يأتي ذلك بعدما دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في عدة مناطق في أوكرانيا في وقت متأخر من ليلة الأحد، بما في ذلك العاصمة كييف وضواحيها.
وأكدت وسائل إعلام أوكرانية، "سماع انفجارات في ضواحي العاصمة كييف".
وفي وقت لاحق، لفتت إلى سماع الانفجارات في العاصمة كييف نفسها. مشيرة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل.
يوم الأحد، تم إعلان حالة التأهب الجوي في مناطق: فينيتسا، كيروفوغراد، وتشرنيغيف، بولتافا، أوديسا، ميكولايف، دنيبروبيتروفسك، وكذلك في الجزء الذي تسيطر عليها كييف من منطقة خيرسون.
مع اقتراب منتصف الليل، تم الإعلان عن إنذار في منطقتي زيتومير وسومي.
وأشار عدد من وسائل الإعلام الأوكرانية إلى وقوع انفجارات في أوديسا ما تسبب في نشوب حريق كبير هناك.
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سماع دوي انفجارات في أوديسا وانطلاق صفارات الإنذار بالعاصمة كييف ومناطق أخرى
21:52 GMT
نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنى التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).
في فبراير/شباط الماضي، قال رئيس مشغل شبكة الكهرباء الأوكرانية (أوكرانيغو)، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنى التحتية للطاقة في أوكرانيا بسبب الضربات الروسية قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، وتتراوح الخسائر الاقتصادية بالمليارات.
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