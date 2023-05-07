https://sputnikarabic.ae/20230507/سماع-دوي-انفجارات-في-أوديسا-وانطلاق-صفارات-الإنذار-في-العاصمة-كييف-ومناطق-أخرى-1076771536.html
سماع دوي انفجارات في أوديسا وانطلاق صفارات الإنذار بالعاصمة كييف ومناطق أخرى
سماع دوي انفجارات في أوديسا وانطلاق صفارات الإنذار بالعاصمة كييف ومناطق أخرى
دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، للتحذير من الغارات الجوية في عدة مناطق في أوكرانيا في وقت متأخر من ليلة الأحد، بما في ذلك العاصمة كييف، وفقا... 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T21:52+0000
2023-05-07T21:52+0000
2023-05-07T21:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
كييف
انفجارات
صفارات الإنذار
العالم
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وأظهرت خريطة التحذير من الغارات الجوية، أن صفارات الإنذار انطلقت في ضواحي كييف، بما في ذلك العاصمة نفسها، في حوالي الساعة (23:35 بالتوقيت المحلي، 20:35 بتوقيت غرينتش).هذا المساء، كانت صفارات الإنذار تعمل في مناطق، كيروفوغراد، تشيرنيهيف، فينيتسيا، وبولتافا الأوكرانية.في وقت سابق يوم الأحد، دقت صفارات الإنذار في مناطق أوديسا، ميكولايف، دنيبروبتروفسك، والجزء الذي تسيطر عليه أوكرانيا من منطقة خيرسون.وذكرت وسائل إعلام أوكرانية، أن دوي انفجارات سُمع في أوديسا، وضواحي كييف في ساعة متأخرة من ليل الأحد.نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنى التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).في فبراير/شباط الماضي، قال رئيس مشغل شبكة الكهرباء الأوكرانية (أوكرانيغو)، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنى التحتية للطاقة في أوكرانيا بسبب الضربات الروسية قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، وتتراوح الخسائر الاقتصادية بالمليارات.
https://sputnikarabic.ae/20230507/الدفاع-الجوي-الروسي-يتصدى-لهجوم-بمسيرات-أوكرانية-على-سيفاستوبول-1076742307.html
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أخبار أوكرانيا, كييف, انفجارات, صفارات الإنذار, العالم
أخبار أوكرانيا, كييف, انفجارات, صفارات الإنذار, العالم
سماع دوي انفجارات في أوديسا وانطلاق صفارات الإنذار بالعاصمة كييف ومناطق أخرى
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دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، للتحذير من الغارات الجوية في عدة مناطق في أوكرانيا في وقت متأخر من ليلة الأحد، بما في ذلك العاصمة كييف، وفقا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي في البلاد.
وأظهرت خريطة التحذير من الغارات الجوية، أن صفارات الإنذار انطلقت في ضواحي كييف، بما في ذلك العاصمة نفسها، في حوالي الساعة (23:35 بالتوقيت المحلي، 20:35 بتوقيت غرينتش).
هذا المساء، كانت صفارات الإنذار تعمل في مناطق، كيروفوغراد، تشيرنيهيف، فينيتسيا، وبولتافا
الأوكرانية.
في وقت سابق يوم الأحد، دقت صفارات الإنذار في مناطق أوديسا، ميكولايف، دنيبروبتروفسك، والجزء الذي تسيطر عليه أوكرانيا من منطقة خيرسون.
وذكرت وسائل إعلام أوكرانية، أن دوي انفجارات سُمع في أوديسا
، وضواحي كييف في ساعة متأخرة من ليل الأحد.
نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنى التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).
في فبراير/شباط الماضي، قال رئيس مشغل شبكة الكهرباء الأوكرانية (أوكرانيغو)، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنى التحتية للطاقة في أوكرانيا بسبب الضربات الروسية قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، وتتراوح الخسائر الاقتصادية بالمليارات.