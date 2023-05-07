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https://sputnikarabic.ae/20230507/بن-غفير-يشترط-على-نتنياهو-عملية-عسكرية-بالضفة-الغربية-مقابل-عودته-لاجتماعات-الحكومة-والكنيست-1076769412.html
بن غفير يشترط على نتنياهو عملية عسكرية بالضفة الغربية مقابل عودته لاجتماعات الحكومة و"الكنيست"
بن غفير يشترط على نتنياهو عملية عسكرية بالضفة الغربية مقابل عودته لاجتماعات الحكومة و"الكنيست"
قالت قناة عبرية رسمية، مساء اليوم الأحد، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يطالب حكومة بنيامين نتنياهو، بشن عملية عسكرية في الضفة الغربية، كشرط... 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T19:37+0000
2023-05-07T19:37+0000
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وأضافت قناة "كان" التابعة لهيئة البث، إن لبن غفير، رئيس حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) سلسلة من المطالب لإنهاء الأزمة المتواصلة مع نتنياهو.وعلى رأس تلك المطالب، تنفيذ عملية عسكرية في الضفة الغربية، كشرط لعودة بن غفير للحكومة والكنيست، وتشديد الخناق على المعتقلين الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية، وتمرير خطة إصلاح القضاء التي ترفضها المعارضة بشدة، وفق المصدر ذاته.وأشارت القناة إلى أن نتنياهو حاول خلال الأيام القليلة الماضية التوجه من خلال وسطاء إلى بن غفير لإنهاء الأزمة، لكن الأخير أوضح له "أنه غير معني في هذه المرحلة بالأقوال بل يريد تغييرات حقيقية في سياسة الحكومة".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قاطع بن غفير الجلسة الأسبوعية للحكومة، معللا ذلك بالقول إن سياستها "غير مقبولة"، لا سيما فيما يتعلق بإعادة جثامين القتلى الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص إسرائيلي إلى ذويهم.وأعادت إسرائيل أمس الأول (الجمعة)، جثامين 3 فلسطينيين قتلهم الجيش قرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية في مارس/ آذار الماضي.وخلال الأيام الأخيرة تصاعدت الخلافات داخل الائتلاف الحكومي بين نتنياهو وبن غفير، والتي عبرت عن نفسها أيضا في مقاطعة الأخير وأعضاء حزبه (6 من 120 عضوا بالكنيست) جلسات التصويت على القرارات الحكومية بالكنيست.وبرر بن غفير قراره بما وصفه "الرد الضعيف" من قبل الحكومة على قصف الصواريخ من غزة الأسبوع الماضي.وحزب بن غفير شريك في حكومة تضم أحزابا من أقصى اليمين القومي والديني في إسرائيل، تشكلت أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230507/وزير-إسرائيلي-يدعو-إلى-قتل-المعتقلين-الفلسطينيين-1076765691.html
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الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, العالم, أخبار العالم الآن
الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, العالم, أخبار العالم الآن

بن غفير يشترط على نتنياهو عملية عسكرية بالضفة الغربية مقابل عودته لاجتماعات الحكومة و"الكنيست"

19:37 GMT 07.05.2023
© AFP 2023 / ATEF SAFADIزيارة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير
زيارة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
© AFP 2023 / ATEF SAFADI
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قالت قناة عبرية رسمية، مساء اليوم الأحد، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يطالب حكومة بنيامين نتنياهو، بشن عملية عسكرية في الضفة الغربية، كشرط لعودته لحضور اجتماعات الحكومة وجلسات الكنيست (البرلمان).
وأضافت قناة "كان" التابعة لهيئة البث، إن لبن غفير، رئيس حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) سلسلة من المطالب لإنهاء الأزمة المتواصلة مع نتنياهو.
وعلى رأس تلك المطالب، تنفيذ عملية عسكرية في الضفة الغربية، كشرط لعودة بن غفير للحكومة والكنيست، وتشديد الخناق على المعتقلين الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية، وتمرير خطة إصلاح القضاء التي ترفضها المعارضة بشدة، وفق المصدر ذاته.
وأشارت القناة إلى أن نتنياهو حاول خلال الأيام القليلة الماضية التوجه من خلال وسطاء إلى بن غفير لإنهاء الأزمة، لكن الأخير أوضح له "أنه غير معني في هذه المرحلة بالأقوال بل يريد تغييرات حقيقية في سياسة الحكومة".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قاطع بن غفير الجلسة الأسبوعية للحكومة، معللا ذلك بالقول إن سياستها "غير مقبولة"، لا سيما فيما يتعلق بإعادة جثامين القتلى الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص إسرائيلي إلى ذويهم.
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
وزير إسرائيلي يدعو إلى قتل المعتقلين الفلسطينيين
16:18 GMT
وأعادت إسرائيل أمس الأول (الجمعة)، جثامين 3 فلسطينيين قتلهم الجيش قرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية في مارس/ آذار الماضي.
وخلال الأيام الأخيرة تصاعدت الخلافات داخل الائتلاف الحكومي بين نتنياهو وبن غفير، والتي عبرت عن نفسها أيضا في مقاطعة الأخير وأعضاء حزبه (6 من 120 عضوا بالكنيست) جلسات التصويت على القرارات الحكومية بالكنيست.
وبرر بن غفير قراره بما وصفه "الرد الضعيف" من قبل الحكومة على قصف الصواريخ من غزة الأسبوع الماضي.
وحزب بن غفير شريك في حكومة تضم أحزابا من أقصى اليمين القومي والديني في إسرائيل، تشكلت أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي.
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