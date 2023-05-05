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https://sputnikarabic.ae/20230505/استطلاع-غالبية-الإسرائيليين-غير-راضين-عن-رد-الحكومة-على-غزة-1076701255.html
استطلاع: غالبية الإسرائيليين غير راضين عن رد الحكومة على غزة
استطلاع: غالبية الإسرائيليين غير راضين عن رد الحكومة على غزة
كشف استطلاع جديد للرأي أن معظم الإسرائيليين غير راضين عن رد حكومة بنيامين نتنياهو على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة. 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T13:28+0000
2023-05-05T13:28+0000
إسرائيل
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وبحسب الاستطلاع الذي نشرت نتائجه، اليوم الجمعة، صحيفة "معاريف" العبرية، فإن 62% غير راضين عن رد الحكومة على إطلاق الصواريخ من غزة.وأعرب 20% فقط عن رضاهم عن الرد الإسرائيلي، و18% من الجهمور الإسرائيلي قالوا إنهم لم يكوّنوا رأيًا في القضية.وقال 56% من ناخبي أحزاب الائتلاف الحكومي، إنهم راضون عن الرد على إطلاق الصواريخ من غزة، و30% غير راضين.وداخل الائتلاف نفسه، قال 82% من ناخبي حزب "قوة يهودية" بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إنهم غير راضين عن أداء الحكومة، وكذلك 76% من ناخبي حزب "شاس" الديني.وكانت خلافات واسعة قد طفت إلى السطح بين رئيس الحكومة نتنياهو وبن غفير، بعدما هدد الأخير بعدم تصويت حزبه في الكنيست (البرلمان)، ردا على الرد الإسرائيلي "الضعيف" تجاه قطاع غزة.وأطلقت فصائل فلسطينية، الأسبوع الماضي، عشرات الصواريخ تجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية ردا على وفاة القيادي بحركة "الجهاد الإسلامي" خضر عدنان في السجون الإسرائيلية إثر إضرابه عن الطعام لنحو 90 يوما متواصلة.ورد الطيران الإسرائيلي بقصف أهداف تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل فلسطيني وإصابة 5 آخرين جراء الغارات.
https://sputnikarabic.ae/20230503/مقتل-فلسطيني-متأثرا-بجروحه-وإصابة-5-نتيجة-القصف-الإسرائيلي-على-قطاع-غزة-1076593330.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم, أخبار العالم الآن

استطلاع: غالبية الإسرائيليين غير راضين عن رد الحكومة على غزة

13:28 GMT 05.05.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف اضرارا كبيرة
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف اضرارا كبيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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كشف استطلاع جديد للرأي أن معظم الإسرائيليين غير راضين عن رد حكومة بنيامين نتنياهو على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.
وبحسب الاستطلاع الذي نشرت نتائجه، اليوم الجمعة، صحيفة "معاريف" العبرية، فإن 62% غير راضين عن رد الحكومة على إطلاق الصواريخ من غزة.
وأعرب 20% فقط عن رضاهم عن الرد الإسرائيلي، و18% من الجهمور الإسرائيلي قالوا إنهم لم يكوّنوا رأيًا في القضية.
وقال 56% من ناخبي أحزاب الائتلاف الحكومي، إنهم راضون عن الرد على إطلاق الصواريخ من غزة، و30% غير راضين.
وداخل الائتلاف نفسه، قال 82% من ناخبي حزب "قوة يهودية" بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إنهم غير راضين عن أداء الحكومة، وكذلك 76% من ناخبي حزب "شاس" الديني.
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مقتل فلسطيني وإصابة 5 نتيجة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
3 مايو, 07:26 GMT
وكانت خلافات واسعة قد طفت إلى السطح بين رئيس الحكومة نتنياهو وبن غفير، بعدما هدد الأخير بعدم تصويت حزبه في الكنيست (البرلمان)، ردا على الرد الإسرائيلي "الضعيف" تجاه قطاع غزة.
وأطلقت فصائل فلسطينية، الأسبوع الماضي، عشرات الصواريخ تجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية ردا على وفاة القيادي بحركة "الجهاد الإسلامي" خضر عدنان في السجون الإسرائيلية إثر إضرابه عن الطعام لنحو 90 يوما متواصلة.
ورد الطيران الإسرائيلي بقصف أهداف تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل فلسطيني وإصابة 5 آخرين جراء الغارات.
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