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كشف حقيقة طرد 100 معتمر جزائري من مكة
كشف حقيقة طرد 100 معتمر جزائري من مكة
كشفت وزارة السياحة والصناعة التقليدية الجزائرية حقيقة أنباء متداولة عن طرد 100 معتمر جزائري من فندق في مكة. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T16:34+0000
2023-05-07T16:34+0000
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ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية عن الوزارة بيانا قالت فيه "تبعا للمعلومات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام والمتعلقة بتعرض معتمرين جزائريين للطرد من فندق في مكة المكرمة، تعلم الوزارة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة".وطالبت وزارة السياحة بضرورة تحري الدقة في المعلومات قبل نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا لتفادي تضليل الرأي العام.في السياق ذاته علقت منظمة حماية المستهلك الجزائرية على الأنباء المتداولة قائلة إنها تابعت بيان وزارة السياحة باهتمام بالغ، واصفة إياه بالمطمئن على وضع الإخوة المعتمرين ويرفع كل قلق من خلال نداء الاستغاثة الذي نشرته المنظمة على صفحتها.ووعدت المنظمة وزارة السياحة "بتقديم شهادات وشكاوي المعتمرين التي هي بحوزتها لتعزيز التحقيق، والتي مضمونها مرورهم بوضعيات صعبة وجدا عسيرة"، مؤكدة أن شغلها الشاغل هو "تحسين وضع المواطن، ومساعدة السلطات العمومية في تنظيم قطاع السياحة والأسفار".
https://sputnikarabic.ae/20230408/توضيح-جديد-من-السلطات-السعودية-بخصوص-مواعيد-العمرة-1075669727.html
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العالم العربي, الجزائر, السعودية, مكة, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
العالم العربي, الجزائر, السعودية, مكة, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط

كشف حقيقة طرد 100 معتمر جزائري من مكة

16:34 GMT 07.05.2023
© AFP 2023 / Christina Assiالحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022
الحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
© AFP 2023 / Christina Assi
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كشفت وزارة السياحة والصناعة التقليدية الجزائرية حقيقة أنباء متداولة عن طرد 100 معتمر جزائري من فندق في مكة.
ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية عن الوزارة بيانا قالت فيه "تبعا للمعلومات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام والمتعلقة بتعرض معتمرين جزائريين للطرد من فندق في مكة المكرمة، تعلم الوزارة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة".
صلاة الجمعة الثانية حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك، في 31 مارس 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
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وتابع البيان ذاته، "بعد تحريات أجرتها مصالح الوزارة تبين أن الوكالة السياحية قد وفرت الإقامة بمنطقة العزيزية بالقرب من مكة المكرمة لفوجين من المعتمرين تم نقلهما إلى البقاع، الفوج الأول يضم 32 معتمرا و الثاني61 معتمرا والذين لم يتلقوا أي صعوبات خلال إقامتهم التي تسير بصفة عادية، بالنسبة للفوج الأول فسيعود إلى الوطن بتاريخ 8 مايو/ أيار الجاري، أما الفوج الثاني يتوجه اليوم إلى المدينة المنورة للرجوع بعدها إلى الوطن بتاريخ 10 مايو".

وطالبت وزارة السياحة بضرورة تحري الدقة في المعلومات قبل نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا لتفادي تضليل الرأي العام.
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في السياق ذاته علقت منظمة حماية المستهلك الجزائرية على الأنباء المتداولة قائلة إنها تابعت بيان وزارة السياحة باهتمام بالغ، واصفة إياه بالمطمئن على وضع الإخوة المعتمرين ويرفع كل قلق من خلال نداء الاستغاثة الذي نشرته المنظمة على صفحتها.
ووعدت المنظمة وزارة السياحة "بتقديم شهادات وشكاوي المعتمرين التي هي بحوزتها لتعزيز التحقيق، والتي مضمونها مرورهم بوضعيات صعبة وجدا عسيرة"، مؤكدة أن شغلها الشاغل هو "تحسين وضع المواطن، ومساعدة السلطات العمومية في تنظيم قطاع السياحة والأسفار".
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