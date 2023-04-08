https://sputnikarabic.ae/20230408/توضيح-جديد-من-السلطات-السعودية-بخصوص-مواعيد-العمرة-1075669727.html
توضيح جديد من السلطات السعودية بخصوص مواعيد العمرة
توضيح جديد من السلطات السعودية بخصوص مواعيد العمرة
أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية توضيحا جديدا حول إمكانية تعديل موعد تصريح العمرة في حالة عدم التمكن من الحضور. 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T08:07+0000
2023-04-08T08:07+0000
2023-04-08T08:07+0000
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ووفق بيان نشرته الوزارة السعودية عبر حسابها في "تويتر"، أهابت بالمعتمرين جميعا ضرورة الالتزام بالمواعيد والحضور في الموعد المحدد بالتصريح.وقالت: "عند أداء العمرة.. تأكد أخي المعتمر من الحضور في الموعد المحدد في التصريح"، لافتة إلى أن "الالتزام بالمواعيد يضمن فرصتك".واستدرك البيان ليحدد طريقة التعامل مع الحالات التي لا تتمكن لظروف طارئة من الالتزام بالموعد المحدد لها، في التصريح، قائلا: "لكن في حال عدم التمكن من الحضور في الموعد المحدد يمكنك إلغاء التصريح وحجز موعد جديد".طالع أيضا: السعودية... قرار لتقييد مرات العمرة في رمضان
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أخبار السعودية اليوم, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار السعودية اليوم, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن
توضيح جديد من السلطات السعودية بخصوص مواعيد العمرة
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أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية توضيحا جديدا حول إمكانية تعديل موعد تصريح العمرة في حالة عدم التمكن من الحضور.
ووفق بيان نشرته الوزارة السعودية
عبر حسابها في "تويتر"، أهابت بالمعتمرين جميعا ضرورة الالتزام بالمواعيد والحضور في الموعد المحدد بالتصريح.
وقالت: "عند أداء العمرة.. تأكد أخي المعتمر من الحضور في الموعد المحدد في التصريح
"، لافتة إلى أن "الالتزام بالمواعيد يضمن فرصتك".
واستدرك البيان ليحدد طريقة التعامل مع الحالات التي لا تتمكن لظروف طارئة من الالتزام بالموعد المحدد لها، في التصريح، قائلا: "لكن في حال عدم التمكن من الحضور في الموعد المحدد يمكنك إلغاء التصريح وحجز موعد جديد".