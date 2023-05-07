https://sputnikarabic.ae/20230507/مقتل-9-وإصابة-في-حادث-إطلاق-نار-بتكساس-الأمريكية-فيديو-1076742153.html
مقتل 9 وإصابة 7 في حادث إطلاق نار بتكساس الأمريكية.. فيديو
مقتل 9 وإصابة 7 في حادث إطلاق نار بتكساس الأمريكية.. فيديو
لقي تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب سبعة آخرون في إطلاق نار يوم السبت في مركز تجاري في ألين بولاية تكساس. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T04:25+0000
2023-05-07T04:25+0000
2023-05-07T03:26+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
مقتل أشخاص
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وقالت إدارة شرطة آلن على موقع تويتر يوم السبت، إن إطلاق النار في مركز ألين بريميوم أوتليتس التجاري، أدى إلى إصابة تسعة أشخاص، تم تحييد المشتبه به بعد أن تعامل معه ضابط إنفاذ قانون كان في الموقع.وأوضحت إدارة الإطفاء، أن ثلاثة من المصابين السبعة الباقين في حالة حرجة، بينما أربعة في حالة مستقرة.كانت وسائل إعلام أمريكية، قالت في وقت سابق إن هناك أطفال بين القتلى.وأصبح إطلاق النار على جموع من الأشخاص شائعاً في الولايات المتحدة وبلغ عدد الحوادث من هذا النوع 198 على الأقل حتى الآن هذا العام وهو أكبر عدد حتى هذه المرحلة من العام منذ عام 2016.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, مقتل أشخاص
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, مقتل أشخاص
مقتل 9 وإصابة 7 في حادث إطلاق نار بتكساس الأمريكية.. فيديو
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لقي تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب سبعة آخرون في إطلاق نار يوم السبت في مركز تجاري في ألين بولاية تكساس.
وقالت إدارة شرطة آلن على موقع تويتر يوم السبت، إن إطلاق النار في مركز ألين بريميوم أوتليتس التجاري، أدى إلى إصابة تسعة أشخاص
، تم تحييد المشتبه به بعد أن تعامل معه ضابط إنفاذ قانون كان في الموقع.
وذكرت إدارة إطفاء ألين، أنه تم العثور على سبعة قتلى في مكان الحادث بعد إطلاق النار، كما تم نقل تسعة مصابين إلى المستشفيات، لكن توفي اثنان منهم في وقت لاحق.
وأوضحت إدارة الإطفاء، أن ثلاثة من المصابين السبعة الباقين في حالة حرجة، بينما أربعة في حالة مستقرة
.
كانت وسائل إعلام أمريكية، قالت في وقت سابق إن هناك أطفال بين القتلى.
وأصبح إطلاق النار على جموع من الأشخاص شائعاً في الولايات المتحدة وبلغ عدد الحوادث من هذا النوع 198 على الأقل حتى الآن هذا العام وهو أكبر عدد حتى هذه المرحلة من العام منذ عام 2016.