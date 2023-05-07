https://sputnikarabic.ae/20230507/نتنياهو-يد-إسرائيل-تصل-إلى-كل-من-يحاول-إيذاء-مواطنيها-1076752703.html

نتنياهو: يد إسرائيل تصل إلى كل من يحاول إيذاء مواطنيها

نتنياهو: يد إسرائيل تصل إلى كل من يحاول إيذاء مواطنيها

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن يد بلاده ستصل إلى كل من يحاول إيذاء مواطنيها. 07.05.2023, سبوتنيك عربي

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ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الأحد، أكد من خلالها أنه خلال الأشهر الأخيرة، قضى الجيش والشرطة الإسرائيليين على 110 "إرهابيين"، مدعيا أنها رقم قياسي.وأفاد نتنياهو بأنه عمليات قتل "الإرهابين" مرتبطة بإجراءات مركبة، تشمل الدخول إلى قلب المدن الإسرائيلية، مع التعرض للحد الأدنى من الإصابات في صفوف قوات الجيش والشرطة الإسرائيليين وفي صفوف الأشخاص غير المتورطين.واستطرد رئيس الوزراء الإسرائيلي:وأشاد نتنياهو في تغريدته بأجهزة الأمن الإسرائيلية على قتل "الإرهابين".ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قال، أمس السبت، إن "قواته قتلت المشتبه بهما في عملية إطلاق النار على مستوطنة أفني حيفتس قبل 4 أيام".وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في خبر عاجل، بأن "الجيش قتل في مخيم نور الشمس للاجئين المشتبه بهما في هجوم إطلاق نار على أفني حفيتس قبل 4 أيام، حيث أصيب مواطن إسرائيلي بجروح طفيفة".وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء الماضي، إصابة ثلاث مستوطِنات في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "آفني حيفتس" بالضفة الغربية، مضيفة أن أضرارا لحقت بمركبتين إسرائيليتين أُطلق النار عليهما بالقرب من طولكرم بشمال الضفة الغربية.

https://sputnikarabic.ae/20230506/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-المشتبه-بهما-في-إطلاق-النار-على-مستوطنة-أفني-حيفتس-1076716246.html

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