https://sputnikarabic.ae/20230507/يوفنتوس-يفوز-على-أتالانتا-2---0-في-الدوري-الإيطالي-1076763745.html
يوفنتوس يفوز على أتالانتا (2 - 0) في الدوري الإيطالي
يوفنتوس يفوز على أتالانتا (2 - 0) في الدوري الإيطالي
فاز فريق يوفنتوس على منافسه أتالانتا بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الـ 34 بالدوري الإيطالي لكرة القدم. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T14:47+0000
2023-05-07T14:47+0000
2023-05-07T14:47+0000
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أقيمت المباراة، اليوم الأحد، وانتهت بفوز يوفنتوس على مضيفه أتالانتا، ليرتفع رصيده إلى 66 نقطة ويصبح في المركز الثاني بالدوري الإيطالي، حسبما ذكر موقع "في الجول".وتوقف رصيد أتالانتا عند 58 نقطة ليظل في المركز السادس من الدوري الإيطالي.وبينما حقق يوفنتوس ثاني انتصار له بعد 3 هزائم متتالية وتعادل، فإن أتالانتا نال أول هزيمة بعدما تعادل في مباراة وانتصر في 3 مبارايات أخرى.يذكر أن هدفي يوفنتوس أحرزهما سامويل إلينج جونيور، في الدقيقة 56 من المباراة، بينما أحرز الهدف الثاني دوشان فلاهوفيتش، خلال الدقيقة الـ 9 من الوقت المحتسب بدل ضائع.
https://sputnikarabic.ae/20230401/تقارير-اليويفا-يضع-شرطا-لمساعدة-يوفنتوس-بشأن-أزمة-احتيال-مالي-1075413468.html
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رياضة, إيطاليا, أخبار دوري أبطال أوروبا, الأخبار
رياضة, إيطاليا, أخبار دوري أبطال أوروبا, الأخبار
يوفنتوس يفوز على أتالانتا (2 - 0) في الدوري الإيطالي
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فاز فريق يوفنتوس على منافسه أتالانتا بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الـ 34 بالدوري الإيطالي لكرة القدم.
أقيمت المباراة، اليوم الأحد، وانتهت بفوز يوفنتوس على مضيفه أتالانتا، ليرتفع رصيده إلى 66 نقطة ويصبح في المركز الثاني بالدوري الإيطالي، حسبما ذكر
موقع "في الجول".
وتوقف رصيد أتالانتا عند 58 نقطة ليظل في المركز السادس من الدوري الإيطالي
.
وبينما حقق يوفنتوس ثاني انتصار له بعد 3 هزائم متتالية وتعادل، فإن أتالانتا نال أول هزيمة بعدما تعادل في مباراة وانتصر في 3 مبارايات أخرى.
يذكر أن هدفي يوفنتوس
أحرزهما سامويل إلينج جونيور، في الدقيقة 56 من المباراة، بينما أحرز الهدف الثاني دوشان فلاهوفيتش، خلال الدقيقة الـ 9 من الوقت المحتسب بدل ضائع.