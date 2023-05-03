https://sputnikarabic.ae/20230503/صحيفة-الهلال-السعودي-يقدم-عرضا-لـميسي-لم-يسبق-للاعب-كرة-على-الإطلاق-1076618466.html

السعودية تغري ميسي بعرض غير مسبوق في تاريخ كرة القدم

السعودية تغري ميسي بعرض غير مسبوق في تاريخ كرة القدم

كشفت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأربعاء، عن "نية المملكة العربية السعودية تجهيز عرض هو الأكبر لأي لاعب كرة قدم على الإطلاق". 03.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-03T11:57+0000

2023-05-03T11:57+0000

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وذكرت صحيفة "ليكيب"، أن "السعودية هي الوجهة الأقرب للاعب الأرجنتيني ليونيل لميسي حاليا، وأن العقد سيمتد لعدة سنوات حال الموافقة عليه"، مشيرةً أن "البيئة المحيطة بميسي تتعامل مع عرض السعودية على محمل الجد، من قبل الصدام مع باريس سان جيرمان".وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، أنه "بسبب الأمور المعقدة في برشلونة، فإن مستقبل ميسي من المرجح أن ينحصر بين عرضي إنتر ميامي الأمريكي، والهلال السعودي على وجه التحديد".وأضافت مصادر مقربة من ليونيل ميسي، أن "الانتقال إلى الهلال السعودي بات الخيار الأقرب للنجم الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلةة بعد نهاية مشواره مع باريس سان جيرمان".وبحسب "ليكيب"، قد نرى "المنافسة الثنائية بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو تشتعل مجددا الموسم المقبل وجها لوجه لكن في الدوري السعودي".وانتهت علاقة ميسي وباريس سان جيرمان عمليا، مساء أمس الثلاثاء، بعدما قررت الإدارة الفرنسية توقيع عقوبة على اللاعب الأرجنتيني، وإيقافه لمدة أسبوعين بأثر فوري.وأفادت وسائل إعلام فرنسية، بأن "ذلك جاء بعد سفر ميسي إلى السعودية"، مشيرة إلى أن "اللاعب الأرجنتيني تجاهل رفض مدربه جالتييه وكامبوس، وطلب الإذن من الإدارة العليا للنادي، التي سمحت بسفره". واعتبر مسؤولو باريس أن "ما ارتكبه ميسي يعد خطأ فادحا".ووصل ليونيل ميسي إلى العاصمة السعودية الرياض، مساء الاثنين الماضي، في زيارة قصيرة طبقا لاتفاقية وقعها العام الماضي مع وزارة السياحة في المملكة، تجعله سفيرا للسياحة في السعودية.ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية،عن مصادر "خاصة" لم تسمها، قولها إن "نادي الهلال السعودي قدم عرضا رسميا للنجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي".وأوضحت الصحيفة أن "العرض الهلالي يتضمن كل المزايا المقررة للاعب، ويلبي مطالب النجم الأرجنتيني الفائز بكأس العالم 2022 في قطر".وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة "الشرق الأوسط" أن شخصية بريطانية تتولى حاليا إجراء المفاوضات والمناقشات الجادة مع ميسي، لضمه لصفوف الهلال، اعتبارا من يونيو/ حزيران المقبل.أما موقع "جول" فقد نقل عن "مصدر قوي" داخل النادي السعودي أن العرض المقدم لقائد المنتخب الأرجنتيني وصل لـ350 مليون يورو في آخر تحديث له.وأوضح مصدر "جول" أن موكلي ميسي وعائلته يضغطون عليه بقوة للموافقة على العرض السعودي، نظرًا للعمولات الكبيرة المنتظر أن يحصلوا عليها من وراء هذه الصفقة.جدير بالذكر أن ميسي، صاحب الـ35 عاما، يقضي حاليا موسمه الثاني والأخير في عقده مع باريس، وتحوم الشكوك حول مستقبله في ظل رفضه تجديد العقد، واهتمام عدة أندية بضمه، على رأسها الهلال السعودي.

https://sputnikarabic.ae/20230503/رحلة-ميسي-إلى-السعودية-تشعل-أزمة-كبيرة-وباريس-سان-جيرمان-يوقع-عقوبة-ضد-اللاعب-1076604940.html

https://sputnikarabic.ae/20230405/الهلال-السعودي-يقدم-عرضا-رسميا-خياليا-لخطف-ميسي-وعائلته-تضغط-عليه-للموافقة-1075555173.html

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