https://sputnikarabic.ae/20230505/ميسي-يعتذر-عن-رحلته-غير-المصرح-بها-إلى-السعودية-فيديو-1076708711.html

ميسي يعتذر عن رحلته غير المصرح بها إلى السعودية... فيديو

ميسي يعتذر عن رحلته غير المصرح بها إلى السعودية... فيديو

اعتذر نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، اليوم الجمعة، عن رحلته غير مصرح بها إلى المملكة ‏العربية السعودية، والتي تسببت في إيقافه من قبل ناديه، باريس سان... 05.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-05T16:34+0000

2023-05-05T16:34+0000

2023-05-05T16:34+0000

مجتمع

رياضة

السعودية

نادي باريس سان جيرمان

ليونيل ميسي

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وقال ميسي في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل: "أنا آسف لما فعلته، وأنتظر لأرى ما قرره النادي".وأضاف أنه لا يمكنه إلغاء الزيارة إلى السعودية، والتي تم تنظيمها كجزء من عقد مع وزارة السياحة السعودية.وكانت وسائل إعلام سعودية، كشفت أمس الخميس، عن "اجتماع بين اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، ومفوض نادي الهلال السعودي في العاصمة الرياض، على خلفية زيارة "البرغوث" للمملكة.ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية، عن مصادر وصفتها بـ"الخاصة"، قولها إن "هناك تقريب في وجهات النظر بين الطرفين من أجل تعاقد أزرق العاصمة مع اللاعب الحاصل على كأس العالم مؤخرا"، مضيفة أن "الإعلان عن التعاقد رسميا مع ميسي ربما يتم بداية يونيو/حزيران المقبل بعد الاتفاق على التفاصيل كافة".وأضافت: "ربما يتم الإعلان عن تعاقد الهلال مع ميسي بشكل رسمي مع بداية يونيو القادم بعد الاتفاق على التفاصيل كافة"، علما بأن عقد ميسي مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان سينتهي في يونيو المقبل.وانتهت علاقة ميسي ونادي باريس سان جيرمان عمليا، مساء الثلاثاء الماضي، بعدما قررت الإدارة الفرنسية توقيع عقوبة على اللاعب الأرجنتيني، وإيقافه لمدة أسبوعين بأثر فوري.وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن "ذلك جاء بعد سفر ميسي إلى السعودية"، مشيرة إلى أن "اللاعب الأرجنتيني تجاهل رفض مدربه جالتييه وكامبوس، وطلب الإذن من الإدارة العليا للنادي، التي سمحت بسفره". واعتبر مسؤولو باريس أن "ما ارتكبه ميسي يعد خطأ فادحا".ووصل ليونيل ميسي إلى العاصمة السعودية الرياض، مساء الاثنين الماضي، في زيارة قصيرة طبقا لاتفاقية وقعها العام الماضي مع وزارة السياحة في المملكة، تجعله سفيرا للسياحة في السعودية.جدير بالذكر أن ميسي، صاحب الـ35 عاما، يقضي حاليا موسمه الثاني والأخير في عقده مع باريس، وتحوم الشكوك حول مستقبله في ظل رفضه تجديد العقد، واهتمام عدة أندية بضمه، على رأسها الهلال السعودي.

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رياضة, السعودية, نادي باريس سان جيرمان, ليونيل ميسي