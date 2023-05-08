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https://sputnikarabic.ae/20230508/إيران-نتفهم-مخاوف-تركيا-الأمنية-في-سوريا-لكن-لا-يمكن-حلها-عسكريا-1076777062.html
إيران: نتفهم مخاوف تركيا الأمنية في سوريا لكن لا يمكن حلها عسكريا
إيران: نتفهم مخاوف تركيا الأمنية في سوريا لكن لا يمكن حلها عسكريا
عبرت إيران عن تفهمها للمخاوف الأمنية التركية في سوريا، مؤكدة أن هذه المخاوف لا يمكن معالجتها إلا بالطرق السلمية. 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T10:24+0000
2023-05-08T09:25+0000
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طهران - سبوتنيك. جاء هذا خلال إفادة صحفية للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني.وقال كنعاني: "نتفهم المخاوف الأمنية التركية في سوريا ولكن نؤكد أن هذه المخاوف لا يمكن معالجتها إلا بالطرق السلمية وعبر الحوار وليس لها حلول عسكرية".وأضاف "سنشهد يوم الأربعاء اجتماعا رباعيا لوزراء خارجية سوريا وتركيا وإيران وروسيا في موسكو ونحن في طهران نشدد على حل الخلافات القائمة بين دمشق وأنقرة بالسبل الدبلوماسية والحوار".وأعرب كنعاني عن أمل طهران، في أن يساهم الاجتماع الرباعي المقبل لوزراء الخارجية، في حل مشكلات المنطقة ولا سيما سوريا.وفي كانون الأول/ ديسمبر 2022، عقدت أول محادثات، منذ 11 عاماً، بين وزيري، الدفاع التركي خلوصي أكار والسوري علي محمود عباس، لبحث سبل حل الأزمة السورية، وضرورة مواصلة الحوار لتحقيق الاستقرار.وتهدف هذه المشاورات إلى تقريب وجهات النظر بين دمشق وأنقرة، اللتين قطعت العلاقات بينهما عقب اندلاع الصدامات، في عام 2011، بين الجيش السوري وجماعات مسلحة مدعومة من الخارج.
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إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي

إيران: نتفهم مخاوف تركيا الأمنية في سوريا لكن لا يمكن حلها عسكريا

10:24 GMT 08.05.2023
© AFP 2023 / ATTA KENAREالمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفى بمقر الخارجية الإيرانية في طهران، اليوم الأربعاء، 13 يوليو/تموز 2022
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفى بمقر الخارجية الإيرانية في طهران، اليوم الأربعاء، 13 يوليو/تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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عبرت إيران عن تفهمها للمخاوف الأمنية التركية في سوريا، مؤكدة أن هذه المخاوف لا يمكن معالجتها إلا بالطرق السلمية.
طهران - سبوتنيك. جاء هذا خلال إفادة صحفية للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني.
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
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وقال كنعاني: "نتفهم المخاوف الأمنية التركية في سوريا ولكن نؤكد أن هذه المخاوف لا يمكن معالجتها إلا بالطرق السلمية وعبر الحوار وليس لها حلول عسكرية".
وأضاف "سنشهد يوم الأربعاء اجتماعا رباعيا لوزراء خارجية سوريا وتركيا وإيران وروسيا في موسكو ونحن في طهران نشدد على حل الخلافات القائمة بين دمشق وأنقرة بالسبل الدبلوماسية والحوار".
وأعرب كنعاني عن أمل طهران، في أن يساهم الاجتماع الرباعي المقبل لوزراء الخارجية، في حل مشكلات المنطقة ولا سيما سوريا.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2022، عقدت أول محادثات، منذ 11 عاماً، بين وزيري، الدفاع التركي خلوصي أكار والسوري علي محمود عباس، لبحث سبل حل الأزمة السورية، وضرورة مواصلة الحوار لتحقيق الاستقرار.
وتهدف هذه المشاورات إلى تقريب وجهات النظر بين دمشق وأنقرة، اللتين قطعت العلاقات بينهما عقب اندلاع الصدامات، في عام 2011، بين الجيش السوري وجماعات مسلحة مدعومة من الخارج.
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