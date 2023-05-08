https://sputnikarabic.ae/20230508/الخارجية-الإيرانية-تنفي-اختراق-خوادمها-1076774641.html
الخارجية الإيرانية تنفي اختراق خوادمها
الخارجية الإيرانية تنفي اختراق خوادمها
رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، مزاعم بعض وسائل الإعلام الأجنبية باختراق خوادم وأنظمة وزارة الخارجية. 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T06:27+0000
2023-05-08T06:27+0000
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وقال كنعاني، أمس الأحد، إن كافة أنظمة الخدمة في وزارة الخارجية الإيرانية نشطة ويتم استخدامها، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".وأشار إلى أن الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية فقط هو الذي تعرض للهجوم من قبل مخترق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور، وهو الآن متاح للجمهور.وتابع كنعاني مشددا على أن "البيانات الصادرة باسم وزارة الخارجية الإيرانية في الفضاء الإلكتروني مزيفة، ولا يمكن التحقق منها، ولا علاقة لها بأحداث اليوم، وهي مجرد دعاية إعلامية".وسبق للسلطات الإيرانية أن أعلنت في سبتمبر/ أيلول 2022، "عدم صحة الإدعاءات الأخيرة لمجموعة القراصنة "أنونيموس" بشأن الهجمات الإلكترونية على المواقع الحكومية للبلاد".وقال المركز الوطني للفضاء الإلكتروني في إيران حينها، إن "مجموعة القراصنة "أنونيموس" ادعت مؤخرا أنها شنت هجمات سيرانية على بعض المواقع الإلكترونية للمراكز الحكومية، بما في ذلك مجلس الشورى الإسلامي ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة النفط ومشغل "همراه أول" للهاتف المحمول".
https://sputnikarabic.ae/20230507/الإمارات-تعلن-التصدي-بنجاح-لهجمات-سيبرانية-1076756255.html
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العالم, إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, الأخبار
العالم, إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, الأخبار
الخارجية الإيرانية تنفي اختراق خوادمها
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رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، مزاعم بعض وسائل الإعلام الأجنبية باختراق خوادم وأنظمة وزارة الخارجية.
وقال كنعاني، أمس الأحد، إن كافة أنظمة الخدمة في وزارة الخارجية الإيرانية نشطة ويتم استخدامها، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية "إيرنا".
وأشار إلى أن الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية فقط هو الذي تعرض للهجوم من قبل مخترق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور، وهو الآن متاح للجمهور.
وتابع كنعاني مشددا على أن "البيانات الصادرة باسم وزارة الخارجية الإيرانية في الفضاء الإلكتروني مزيفة، ولا يمكن التحقق منها، ولا علاقة لها بأحداث اليوم، وهي مجرد دعاية إعلامية".
وسبق للسلطات الإيرانية أن أعلنت في سبتمبر/ أيلول 2022، "عدم صحة الإدعاءات الأخيرة
لمجموعة القراصنة "أنونيموس" بشأن الهجمات الإلكترونية على المواقع الحكومية للبلاد".
وقال المركز الوطني للفضاء الإلكتروني في إيران حينها، إن "مجموعة القراصنة "أنونيموس" ادعت مؤخرا أنها شنت هجمات سيرانية على بعض المواقع الإلكترونية للمراكز الحكومية، بما في ذلك مجلس الشورى الإسلامي ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة النفط ومشغل "همراه أول" للهاتف المحمول".