https://sputnikarabic.ae/20230508/الدعم-السريع-130-فردا-من-الجيش-السوداني-سلموا-أنفسهم-داخل-القيادة-العامة-1076779102.html

الدعم السريع: 130 فردا من الجيش السوداني سلموا أنفسهم داخل القيادة العامة

الدعم السريع: 130 فردا من الجيش السوداني سلموا أنفسهم داخل القيادة العامة

أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، اليوم الاثنين، أن 130 فردًا من الجيش السوداني سلموا أنفسهم لقواتها داخل القيادة العامة للقوات المسلحة. 08.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-08T09:49+0000

2023-05-08T09:49+0000

2023-05-08T09:49+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت الدعم السريع في بيان لها: "بعد الحصار المحكم الذي فرضته قوات الدعم السريع على قيادات القوات المسلحة الانقلابيين وفلول النظام البائد وقطع جميع خطوط الإمداد أخرها سلاح الإشارة قام 130 فرد من قوات الانقلابيين المتواجدين داخل القيادة العامة بقيادة رتبة لواء ورتب أخرى بتسليم أنفسهم إلى قوات الدعم السريع".وأضاف البيان: "أقر جميع الذين سلموا انفسهم بحدوث انهيار تام للقوات المتواجدة بالقيادة العامة وأن جميعهم يبحثون عن مخرج آمن".كانت وزارة الخارجية السعودية، أعلنت ليل الأحد، بدء ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع محادثات تمهيدية في جدة يوم السبت 6 مايو/أيار الجاري.وأكدت الخارجية، أن السعودية والولايات المتحدة الأمريكية حثتا الطرفين على الانخراط بجدية في المحادثات. وأن الطرفان أعربا عن تحملهما لمسؤولية رفع المعاناة عن الشعب السوداني، بما يتضمن الوصول لاتفاق على الإجراءات الأمنية؛ لتيسير وصول المساعدات الإنسانية العاجلة واستعادة الخدمات الضرورية لمن هم في حاجة لها.وشرع الطرفان في مراجعة إعلان الالتزام بحماية المدنيين وتيسير واحترام العمل الإنساني في السودان، وقد بدأ الطرفان أيضا مناقشة الإجراءات الأمنية التي عليهما اتخاذها من أجل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة واستعادة الخدمات الضرورية بما يتفق وإعلان المبادئ، وفقا للخارجية السعودية.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، كثيرا من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك الدائرة منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.واتفق البرهان وحميدتي عدة مرات على وقف لإطلاق النار لم يتم التقيد به بشكل جيد، ومددا الهدنة الرسمية الأخيرة يوم الأربعاء لمدة أسبوع، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر مرارا للانتهاكات المتكررة.

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أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار