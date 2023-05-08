https://sputnikarabic.ae/20230508/الرئيس-الأوزبكستاني-يوقع-مرسوما-يقضي-بإجراء-انتخابات-رئاسية-مبكرة-1076781600.html

الرئيس الأوزبكستاني يوقع مرسوما يقضي بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة

الرئيس الأوزبكستاني يوقع مرسوما يقضي بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة

أعلن الرئيس الأوزبكستاني، شوكت ميرزيوييف، اليوم الاثنين، التوقيع على مرسوم لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. 08.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-08T10:48+0000

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طشقند – سبوتنيك. جاء ذلك خلال لقاء مع رؤساء، البرلمان، والأحزاب السياسية، والسلطات القضائية والتنفيذية، عرض منه مقتطفات على قناته بتطبيق "تلغرام".وقال ميرزيوييف: "بموجب الصلاحيات الممنوحة لرئيس الدولة، وفقا للمادة 128 من الدستور، أوقع مرسوما مهما ثانيا، ستجرى بموجبه الانتخابات الرئاسية في بلادنا قبل موعدها المحدد".وبرر ميرزيوييف قراره التخلي عن 3 سنوات ونصف متبقية من ولايته الرئاسية، وإجراء انتخابات مبكرة، بضرورة إعادة هيكلة وإصلاح جميع أفرع السلطة في البلاد.وأضاف: "شعبنا يتوقع تغييرات وإصلاحات مهمة للغاية وعاجلة في جميع المجالات".وكانت لجنة الانتخابات المركزية في أوزبكستان، أعلنت في الأول من أيار/مايو الجاري، إقرار التعديلات الدستورية في البلاد، عقب استفتاء حظي بتأييد 90.21% من الناخبين.تجدر الإشارة إلى أن التعديلات الدستورية الأخيرة شملت تعديل قانون الانتخابات، بحيث يتم إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في غضون شهرين بعد دعوة رئيس البلاد لإجرائها.وشملت التعديلات الدستورية كذلك زيادة عدد سنوات الولاية الرئاسية من 5 إلى 7 سنوات، إضافة إلى السماح للرئيس شوكت ميرزيوييف، بإعادة انتخابه مرة أخرى.كما تشمل التعديلات الدستورية وضع مادة منفصلة تعزز من وضع أوزبكستان كدولة علمانية مع حظر عقوبة الإعدام.ومن بين أهم التعديلات الدستورية الجديدة خفض عدد أعضاء مجلس الشيوخ من 100 عضو إلى 65، ومنح البرلمان سلطة التحكم في الميزانية.

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