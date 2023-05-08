https://sputnikarabic.ae/20230508/العراق-يبحث-مع-أمريكا-إمكانية-عقد-شراكات-استثمارية-طويلة-الأجل-1076774350.html
العراق يبحث مع أمريكا إمكانية عقد شراكات استثمارية طويلة الأجل
العراق يبحث مع أمريكا إمكانية عقد شراكات استثمارية طويلة الأجل
أجرت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، مباحثات مع السفيرة الأمريكية لدى بغداد، إلينا رومانوسكي، حول إمكانية عقد شراكات استثمارية طويلة الأمد. 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T06:04+0000
2023-05-08T06:04+0000
2023-05-08T06:04+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان للمكتب الإعلامي للوزارة أن: "وزير المالية طيف سامي محمد استقبلت، اليوم، سفيرة الولايات المتحدة لدى بغداد إلينا رومانوسكي".وخلال اللقاء، جرى بحث أوجه التعاون المختلفة بين العراق والولايات المتحدة، وسبل دعم المؤشرات المتنامية للاقتصاد العراقي.كما بحث الجانبان الجهود الحكومية التي تبذل في هذا الشأن، وكذلك التأكيد على التعاون في مجال الإصلاح المصرفي الذي تتبناه الحكومة العراقية.وبحث الجانبان كذلك إمكانية عقد شراكات استثمارية طويلة الأمد عبر تهيئة الظروف البيئية الاستثمارية المستقرة في السوق العراقية.
https://sputnikarabic.ae/20230507/العراق-يتفق-مع-تركيا-وإيران-على-عقد-اجتماع-فني-تخصصي-بشأن-ملف-المياه-1076770086.html
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سبوتنيك عربي
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العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم العربي
العراق يبحث مع أمريكا إمكانية عقد شراكات استثمارية طويلة الأجل
تابعنا عبر
أجرت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، مباحثات مع السفيرة الأمريكية لدى بغداد، إلينا رومانوسكي، حول إمكانية عقد شراكات استثمارية طويلة الأمد.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية
عن بيان للمكتب الإعلامي للوزارة أن: "وزير المالية طيف سامي محمد استقبلت، اليوم، سفيرة الولايات المتحدة لدى بغداد إلينا رومانوسكي".
وخلال اللقاء، جرى بحث أوجه التعاون المختلفة بين العراق والولايات المتحدة، وسبل دعم المؤشرات المتنامية للاقتصاد العراقي.
كما بحث الجانبان
الجهود الحكومية التي تبذل في هذا الشأن، وكذلك التأكيد على التعاون في مجال الإصلاح المصرفي الذي تتبناه الحكومة العراقية.
وبحث الجانبان كذلك إمكانية عقد شراكات استثمارية طويلة الأمد عبر تهيئة الظروف البيئية الاستثمارية المستقرة في السوق العراقية.