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https://sputnikarabic.ae/20230508/روسيا-تعلق-عمل-مفاعلات-محطة-زابوروجيه-النووية-بسبب-سلوك-نظام-كييف-1076795866.html
روسيا تعلق عمل مفاعلات محطة زابوروجيه النووية بسبب "سلوك نظام كييف"
روسيا تعلق عمل مفاعلات محطة زابوروجيه النووية بسبب "سلوك نظام كييف"
قال يفغيني باليتسكي، القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه، إن تشغيل الوحدات في محطة زابوروجيه للطاقة النووية قد تم تعليقه بسبب الإجراءات غير المتوقعة من جانب... 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T17:42+0000
2023-05-08T17:42+0000
روسيا
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
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وقال باليتسكي، في مقابلة مع قناة "القرم 24"، اليوم الاثنين: "مستوى المياه في حوض كاخوفكا قد ارتفع لأن كييف بدأت بتصريف المياه من السدود".وأضاف باليتسكي: "نفهم أن هذا تلاعب، لذلك تم تعليق عمل المفاعلات النووية الآن، والمفاعل الخامس في وضع الاستعداد الحار".وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في 5 أيار/ مايو الجاري، أنه تم إحباط نشاط خلية تخريبية كانت تعد لهجوم إرهابي ضد أحد مدراء محطة زابوروجيه للطاقة النووية.وجاء في بيان الجهاز في هذا الصدد: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في مقاطعة زابوروجيه، أنشطة مجموعة إرهابية تخريبية تتألف من عملاء جهاز الأمن الأوكراني".وتابع البيان: "نتيجة التدابير التي تم اتخاذها، تم إحباط عمل إرهابي، وهو في طور الإعداد، ضد أحد مدراء محطة زابوروجيه للطاقة النووية".
https://sputnikarabic.ae/20230329/غروسي-يؤكد-عدم-وجود-أية-أسلحة-هجومية-في-محطة-زابوروجيه-1075298839.html
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روسيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية
روسيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية

روسيا تعلق عمل مفاعلات محطة زابوروجيه النووية بسبب "سلوك نظام كييف"

17:42 GMT 08.05.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار.
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
© Sputnik
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قال يفغيني باليتسكي، القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه، إن تشغيل الوحدات في محطة زابوروجيه للطاقة النووية قد تم تعليقه بسبب الإجراءات غير المتوقعة من جانب نظام كييف.
وقال باليتسكي، في مقابلة مع قناة "القرم 24"، اليوم الاثنين: "مستوى المياه في حوض كاخوفكا قد ارتفع لأن كييف بدأت بتصريف المياه من السدود".
وأضاف باليتسكي: "نفهم أن هذا تلاعب، لذلك تم تعليق عمل المفاعلات النووية الآن، والمفاعل الخامس في وضع الاستعداد الحار".

لا نفهم ما يمكن أن يفعله القرد بقنبلة يدوية (يشير لعدم أهلية قوات كييف)، لذلك نعلق تشغيل الوحدات.

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
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وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في 5 أيار/ مايو الجاري، أنه تم إحباط نشاط خلية تخريبية كانت تعد لهجوم إرهابي ضد أحد مدراء محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وجاء في بيان الجهاز في هذا الصدد: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في مقاطعة زابوروجيه، أنشطة مجموعة إرهابية تخريبية تتألف من عملاء جهاز الأمن الأوكراني".
وتابع البيان: "نتيجة التدابير التي تم اتخاذها، تم إحباط عمل إرهابي، وهو في طور الإعداد، ضد أحد مدراء محطة زابوروجيه للطاقة النووية".
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