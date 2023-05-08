https://sputnikarabic.ae/20230508/سماع-دوي-سلسلة-من-الانفجارات-في-زابوروجيه-1076773397.html

سماع دوي سلسلة من الانفجارات في زابوروجيه

سماع دوي سلسلة من الانفجارات في زابوروجيه

أفادت وسائل إعلام الأوكرانية، اليوم الاثنين، بوقوع سلسلة من الانفجارات في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من مقاطعة زابوروجيه. 08.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-08T04:31+0000

2023-05-08T04:31+0000

2023-05-08T04:57+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

محطة زابوروجيه للطاقة النووية

انفجارات

كييف

أخبار أوكرانيا

روسيا

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وفي ذات الصدد، قال عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، إن هجوما روسيا وقع على مستودعات ومواقع أوكرانية في الجزء الخاضع لسيطرة كييف من مقاطعة زابوروجيه.في وقت سابق اليوم، أفادت وسائل إعلام أوكرانية، بسماع دوي عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها.يأتي ذلك بعد إعلان حالة التأهب الجوي في مناطق: العاصمة كييف، فينيتسا، كيروفوغراد، وتشرنيغيف، بولتافا، أوديسا، نيكولاييف، دنيبروبيتروفسك، وكذلك في جزء من مقاطعة خيرسون التي تسيطر عليه كييف.مع اقتراب منتصف الليل، تم الإعلان عن إنذار في منطقتي زيتومير وسومي.وأشار عدد من وسائل الإعلام الأوكرانية إلى وقوع انفجارات في أوديسا ما تسبب في نشوب حريق كبير هناك.وتنفذ روسيا ضربات دقيقة ضد البنى التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).في فبراير/ شباط الماضي، قال رئيس مشغل شبكة الكهرباء الأوكرانية (أوكرانيغو)، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنى التحتية للطاقة في أوكرانيا بسبب الضربات الروسية قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، والخسائر الاقتصادية بالمليارات.

https://sputnikarabic.ae/20230508/قاذفة-روسية-تدك-بقنابل-موجهة-معاقل-مرتزقة-أجانب-بمقاطعة-خاركوف-1076772943.html

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محطة زابوروجيه للطاقة النووية, انفجارات, كييف, أخبار أوكرانيا, روسيا