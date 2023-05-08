https://sputnikarabic.ae/20230508/قاذفة-روسية-تدك-بقنابل-موجهة-معاقل-مرتزقة-أجانب-بمقاطعة-خاركوف-1076772943.html
قاذفة روسية تدك بقنابل موجهة معاقل مرتزقة أجانب بمقاطعة خاركوف
قاذفة روسية تدك بقنابل موجهة معاقل مرتزقة أجانب بمقاطعة خاركوف
قصفت قاذفة روسية من طراز (Su-34) على الخطوط الأمامية نقطة انتشار مرتزقة أجانب في مقاطعة خاركوف بقنابل موجهة، حسبما قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية لوكالة... 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T02:15+0000
2023-05-08T02:15+0000
2023-05-08T02:15+0000
وزارة الدفاع الروسية
خاركوف
سو-34
أخبار أوكرانيا
مرتزقة
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وقال المتحدث، "قام طاقم قاذفة مقاتلة من طراز (Su-34)، باستخدام وحدات عالمية لتخطيط وتصحيح القنابل الجوية، بضرب نقطة انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب بالقرب من قرية إيفانوفكا".تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230507/انفجارات-في-العاصمة-الأوكرانية-كييف-وعدة-مناطق-أخرى-في-البلاد-فيديو-1076771912.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
وزارة الدفاع الروسية, خاركوف, سو-34, أخبار أوكرانيا, مرتزقة
وزارة الدفاع الروسية, خاركوف, سو-34, أخبار أوكرانيا, مرتزقة
قاذفة روسية تدك بقنابل موجهة معاقل مرتزقة أجانب بمقاطعة خاركوف
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قصفت قاذفة روسية من طراز (Su-34) على الخطوط الأمامية نقطة انتشار مرتزقة أجانب في مقاطعة خاركوف بقنابل موجهة، حسبما قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية لوكالة "سبوتنيك".
وقال المتحدث، "قام طاقم قاذفة مقاتلة من طراز (Su-34)
، باستخدام وحدات عالمية لتخطيط وتصحيح القنابل الجوية، بضرب نقطة انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب بالقرب من قرية إيفانوفكا".
بالإضافة إلى ذلك، في اتجاه كوبيانسك، حددت القوات الروسية ودمرت مجموعتين أوكرانيتين للتخريب الاستطلاعي وأحبطت ثلاث محاولات لتناوب قوات العدو، حسبما قال المتحدث.
تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.