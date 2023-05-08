https://sputnikarabic.ae/20230508/مسلحون-موالون-لواشنطن-يحتلون-مباني-جامعية-ومنازل-في-محيط-قاعدة-أمريكية-شرقي-سوريا-صور-1076798098.html

مسلحون موالون لواشنطن يحتلون مباني جامعية ومنازل في محيط قاعدة أمريكية شرقي سوريا... صور

مسلحون موالون لواشنطن يحتلون مباني جامعية ومنازل في محيط قاعدة أمريكية شرقي سوريا... صور

استولى المسلحون الموالون للجيش الأمريكي على مجموعة جديدة من المباني الجامعية والسكنية في مدينة الحسكة السورية، المحيطة بالقاعدة الأمريكية، غير الشرعية، ضمن... 08.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-08T18:35+0000

2023-05-08T18:35+0000

2023-05-08T18:35+0000

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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلا عن مصادر محلية في مدينة الحسكة، إن مجموعة كبيرة من مسلحي قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي اقتحموا، مساء اليوم الاثنين، مباني كليات الآداب والتربية والسكن الجامعي في حي الليلية التابعة لجامعة الفرات الحكومية.وأوضحت المصادر أن المسلحين قاموا بطرد جميع القاطنين في السكن الطلابي الذي يضم مجموعة كبيرة من أعضاء الهيئة التدريسية ومنهم عمداء الكليات ونواب رئيس جامعة الفرات الحكومية وموظفين حكوميين.وتابعت المصادر أن مسلحي فوج "الدفاع الذاتي" التابع لقوات "قسد"، المدعوم بشكل مباشر من قبل الجيش الأمريكي، انتشروا بشكل كبير ضمن مباني الكليات المذكورة، والتي تضم أيضا كليات الهندسة المدنية التي دمرتها الطائرات الأمريكية في بداية العام الماضي إثر أحداث سجن الصناعة.وأضافت المصادر أن قيادة الفوج العسكري المذكور قامت أيضا بتوجيه إنذارات عاجلة لإخلاء الأبنية أرقام (12 - 13 - 14 - 16) في السكن الشبابي جنوب مباني الكليات القريبة من سور القاعدة الأمريكية، غير الشرعية، التي تضم 120 شقة سكنية يقطنها حوالي 60 عائلة من أبناء القبائل العربية وطالبهم بإخلائها فورا.وتأتي هذه العمليات الأمنية والعسكرية بعد ساعات من وصول تعزيزات عسكرية ولوجستية لقوات الجيش الأمريكي إلى قاعدته، غير الشرعية، في حي غويران في ظل سياسة التضييق على أبناء القبائل العربية.ويتزامن ذلك مع التطورات السياسية التي تشهدها العلاقات السورية العربية وعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

https://sputnikarabic.ae/20230506/رئيسي-لا-يجب-أن-تكون-هناك-قوات-تركية-أو-أمريكية-في-سوريا-1076738661.html

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