https://sputnikarabic.ae/20230508/ميسي-يعود-لتدريبات-باريس-سان-جيرمان-بعد-أزمة-إيقافه-1076790793.html
ميسي يعود لتدريبات باريس سان جيرمان بعد أزمة إيقافه
ميسي يعود لتدريبات باريس سان جيرمان بعد أزمة إيقافه
عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لتدريبات باريس سان جيرمان لأول مرة منذ أزمة إيقافه، التي تسبب فيها سفره إلى السعودية دون إذن النادي. 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T15:05+0000
2023-05-08T15:05+0000
2023-05-08T15:05+0000
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ونشر النادي الفرنسي صورة في صفحته الرسمية على "إنستغرام" يظهر فيها ميسي، خلال تدريبات فريقه، اليوم الاثنين.وكان النادي قد أصدر قرارا بإيقاف ميسي يوم الثلاثاء الماضي، قبل أن يخرج النجم الأرجنتيني في فيديو يوم الجمعة الماضي، للاعتذار.وقال ميسي: "كانت الرحلة منظمة سابقا وكنت أعتقد أن لدينا يوم عطلة بعد المباراة… أعتذر لزملائي ومستعد لتنفيذ ما يريده النادي مني".ولفتت وسائل إعلام إلى قول مدرب باريس سان جيرمان، أنه لا علاقة له بإيقاف اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤكدا أنه قرار داخلي يخص إدارة النادي، مشيرا إلى أن الإيقاف يجعل أداء ميسي أكثر سوءا عما هو عليه في الوقت الحالي.
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رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, نادي باريس سان جيرمان, أخبار فرنسا
رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, نادي باريس سان جيرمان, أخبار فرنسا
ميسي يعود لتدريبات باريس سان جيرمان بعد أزمة إيقافه
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عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لتدريبات باريس سان جيرمان لأول مرة منذ أزمة إيقافه، التي تسبب فيها سفره إلى السعودية دون إذن النادي.
ونشر النادي الفرنسي صورة في صفحته الرسمية على "إنستغرام" يظهر فيها ميسي
، خلال تدريبات فريقه، اليوم الاثنين.
وكان النادي قد أصدر قرارا بإيقاف ميسي يوم الثلاثاء الماضي، قبل أن يخرج النجم الأرجنتيني في فيديو يوم الجمعة الماضي، للاعتذار.
وقال ميسي: "كانت الرحلة منظمة سابقا
وكنت أعتقد أن لدينا يوم عطلة بعد المباراة… أعتذر لزملائي ومستعد لتنفيذ ما يريده النادي مني".
ولفتت وسائل إعلام إلى قول مدرب باريس سان جيرمان، أنه لا علاقة له بإيقاف اللاعب الأرجنتيني
ليونيل ميسي، مؤكدا أنه قرار داخلي يخص إدارة النادي، مشيرا إلى أن الإيقاف يجعل أداء ميسي أكثر سوءا عما هو عليه في الوقت الحالي.