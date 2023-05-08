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وزير الخارجية التركي يتحدث عن لقاء محتمل بين أردوغان والأسد
وزير الخارجية التركي يتحدث عن لقاء محتمل بين أردوغان والأسد
صرّح وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن لقاء الرئيسين التركي والسوري رجب طيب أردوغان وبشار الأسد محتمل خلال العام الجاري. 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T10:26+0000
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وقال جاويش أوغلو ردا على سؤال حول احتمال عقد اجتماع بين أردوغان والأسد بعد اجتماع وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا وإيران في موسكو في 10 مايو: "المرحلة المقبلة هي اجتماع الرؤساء، وأتوقع ألا يستغرق ذلك وقتا طويلا، خلال العام الجاري".وعقدت الاجتماعات المناظرة، باستثناء وزراء الخارجية، في موسكو. ومن المقرر عقد اجتماع وزراء الخارجية أوائل مايو/ أيار في العاصمة الروسية.وفي السياق نفسه أخبر الرئيس بشار الأسد الأسد وكالة "سبوتنيك" أنه مستعد للقاء أردوغان فقط بعد انسحاب القوات التركية من سوريا.وفي كانون الأول/ ديسمبر 2022، عقدت أول محادثات، منذ 11 عاماً، بين وزيري، الدفاع التركي خلوصي أكار والسوري علي محمود عباس، لبحث سبل حل الأزمة السورية، وضرورة مواصلة الحوار لتحقيق الاستقرار.وتهدف هذه المشاورات إلى تقريب وجهات النظر بين دمشق وأنقرة، اللتين قطعت العلاقات بينهما عقب اندلاع الصدامات، في عام 2011، بين الجيش السوري وجماعات مسلحة مدعومة من الخارج.
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم

وزير الخارجية التركي يتحدث عن لقاء محتمل بين أردوغان والأسد

10:26 GMT 08.05.2023
© AFP 2023 / Sheimo Ugluمبنى الوزارة الخارجية التركية
مبنى الوزارة الخارجية التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
© AFP 2023 / Sheimo Uglu
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صرّح وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن لقاء الرئيسين التركي والسوري رجب طيب أردوغان وبشار الأسد محتمل خلال العام الجاري.
وقال جاويش أوغلو ردا على سؤال حول احتمال عقد اجتماع بين أردوغان والأسد بعد اجتماع وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا وإيران في موسكو في 10 مايو: "المرحلة المقبلة هي اجتماع الرؤساء، وأتوقع ألا يستغرق ذلك وقتا طويلا، خلال العام الجاري".

وفي وقت سابق، قال أردوغان، ردا على سؤال حول احتمال لقاء الأسد، إنه ناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خارطة طريق لسوريا، تضمنت اجتماعًا للقادة، لكن كان ينبغي أن تسبقها اجتماعات على مستوى رؤساء وزارة الدفاع وأجهزة المخابرات ووزارة الخارجية.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفى بمقر الخارجية الإيرانية في طهران، اليوم الأربعاء، 13 يوليو/تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
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10:24 GMT
وعقدت الاجتماعات المناظرة، باستثناء وزراء الخارجية، في موسكو. ومن المقرر عقد اجتماع وزراء الخارجية أوائل مايو/ أيار في العاصمة الروسية.
وفي السياق نفسه أخبر الرئيس بشار الأسد الأسد وكالة "سبوتنيك" أنه مستعد للقاء أردوغان فقط بعد انسحاب القوات التركية من سوريا.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2022، عقدت أول محادثات، منذ 11 عاماً، بين وزيري، الدفاع التركي خلوصي أكار والسوري علي محمود عباس، لبحث سبل حل الأزمة السورية، وضرورة مواصلة الحوار لتحقيق الاستقرار.
وتهدف هذه المشاورات إلى تقريب وجهات النظر بين دمشق وأنقرة، اللتين قطعت العلاقات بينهما عقب اندلاع الصدامات، في عام 2011، بين الجيش السوري وجماعات مسلحة مدعومة من الخارج.
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