https://sputnikarabic.ae/20230508/وزير-الخارجية-التركي-يتحدث-عن-لقاء-محتمل-بين-أردوغان-والأسد-1076779755.html

وزير الخارجية التركي يتحدث عن لقاء محتمل بين أردوغان والأسد

وزير الخارجية التركي يتحدث عن لقاء محتمل بين أردوغان والأسد

صرّح وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن لقاء الرئيسين التركي والسوري رجب طيب أردوغان وبشار الأسد محتمل خلال العام الجاري. 08.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-08T10:26+0000

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وقال جاويش أوغلو ردا على سؤال حول احتمال عقد اجتماع بين أردوغان والأسد بعد اجتماع وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا وإيران في موسكو في 10 مايو: "المرحلة المقبلة هي اجتماع الرؤساء، وأتوقع ألا يستغرق ذلك وقتا طويلا، خلال العام الجاري".وعقدت الاجتماعات المناظرة، باستثناء وزراء الخارجية، في موسكو. ومن المقرر عقد اجتماع وزراء الخارجية أوائل مايو/ أيار في العاصمة الروسية.وفي السياق نفسه أخبر الرئيس بشار الأسد الأسد وكالة "سبوتنيك" أنه مستعد للقاء أردوغان فقط بعد انسحاب القوات التركية من سوريا.وفي كانون الأول/ ديسمبر 2022، عقدت أول محادثات، منذ 11 عاماً، بين وزيري، الدفاع التركي خلوصي أكار والسوري علي محمود عباس، لبحث سبل حل الأزمة السورية، وضرورة مواصلة الحوار لتحقيق الاستقرار.وتهدف هذه المشاورات إلى تقريب وجهات النظر بين دمشق وأنقرة، اللتين قطعت العلاقات بينهما عقب اندلاع الصدامات، في عام 2011، بين الجيش السوري وجماعات مسلحة مدعومة من الخارج.

https://sputnikarabic.ae/20230508/إيران-نتفهم-مخاوف-تركيا-الأمنية-في-سوريا-لكن-لا-يمكن-حلها-عسكريا-1076777062.html

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