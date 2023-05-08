https://sputnikarabic.ae/20230508/وزير-الخارجية-السعودي-يصل-الجزائر-لدعوة-رئيسها-لحضور-القمة-العربية-في-الرياض-1076804978.html
وزير الخارجية السعودي يصل الجزائر لدعوة رئيسها لحضور القمة العربية في الرياض
وزير الخارجية السعودي يصل الجزائر لدعوة رئيسها لحضور القمة العربية في الرياض
وصل مساء اليوم وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إلى العاصمة الجزائرية، قبل أيام من انعقاد القمة العربية في الرياض، حسب ما أفاده بيان للخارجية الجزائرية. 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T23:18+0000
2023-05-08T23:18+0000
2023-05-09T01:19+0000
وزير الخارجية السعودي
السعودية
أخبار القمة العربية
الجزائر
عبد المجيد تبون
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الجزائر – سبوتنيك. واستقبل وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، نظيره السعودي، فيصل بن فرحان، والوفد المرافق له.ومن المتوقع أن يلتقي وزير الخارجية السعودية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الثلاثاء، لتسلميه دعوة المشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستعقد بالمملكة العربية السعودية في الرياض يوم التاسع عشر من الشهر الجاري.وترأس الجزائر حاليا القمة العربية، على أن يسلم الرئيس تبون، أو من ينوب عنه رئاسة القمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في افتتاحية القمة.يذكر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان غاب عن القمة العربية بالجزائر، يومي 1 و2 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لـ "أسباب صحية".ومن المرتقب أن تشارك سوريا في أشغال قمة السعودية، بعد موافقة مجلس جامعة الدول العربية خلال اجتماع استثنائي عقده يوم الأحد الماضي، على مستوى وزراء الخارجية، على استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في كافة اجتماعات مجلس الجامعة اعتبارا من7 مايو/ أيار وذلك بعد تعليق عضوية سوريا منذ أكثر من 12 عاما.
https://sputnikarabic.ae/20230508/الرئيس-السوري-يجري-اتصالا-هاتفيا-مع-الرئيس-الجزائري-1076787182.html
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وزير الخارجية السعودي, السعودية, أخبار القمة العربية, الجزائر, عبد المجيد تبون
وزير الخارجية السعودي, السعودية, أخبار القمة العربية, الجزائر, عبد المجيد تبون
وزير الخارجية السعودي يصل الجزائر لدعوة رئيسها لحضور القمة العربية في الرياض
23:18 GMT 08.05.2023 (تم التحديث: 01:19 GMT 09.05.2023) تابعنا عبر
وصل مساء اليوم وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إلى العاصمة الجزائرية، قبل أيام من انعقاد القمة العربية في الرياض، حسب ما أفاده بيان للخارجية الجزائرية.
الجزائر – سبوتنيك. واستقبل وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، نظيره السعودي، فيصل بن فرحان، والوفد المرافق له.
ومن المتوقع أن يلتقي وزير الخارجية السعودية الرئيس الجزائري
عبد المجيد تبون، يوم الثلاثاء، لتسلميه دعوة المشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستعقد بالمملكة العربية السعودية في الرياض يوم التاسع عشر من الشهر الجاري.
وترأس الجزائر حاليا القمة العربية، على أن يسلم الرئيس تبون، أو من ينوب عنه رئاسة القمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في افتتاحية القمة.
يذكر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان غاب عن القمة العربية بالجزائر، يومي 1 و2 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لـ "أسباب صحية".
ومن المرتقب أن تشارك سوريا في أشغال قمة السعودية
، بعد موافقة مجلس جامعة الدول العربية خلال اجتماع استثنائي عقده يوم الأحد الماضي، على مستوى وزراء الخارجية، على استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في كافة اجتماعات مجلس الجامعة اعتبارا من7 مايو/ أيار وذلك بعد تعليق عضوية سوريا منذ أكثر من 12 عاما.