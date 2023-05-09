https://sputnikarabic.ae/20230509/اشتية-يلغي-زيارة-للسعودية-بسبب-الهجمات-الإسرائيلية-1076836925.html
اشتية يلغي زيارة للسعودية بسبب الهجمات الإسرائيلية
اشتية يلغي زيارة للسعودية بسبب الهجمات الإسرائيلية
قرر رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إلغاء زيارته إلى السعودية، بسبب "الهجمات الإسرائيلية" الأخيرة على قطاع غزة. 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T18:12+0000
2023-05-09T18:12+0000
2023-05-09T18:12+0000
العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
الأخبار
السعودية
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وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، أن اشتية ألغى زيارته المقررة إلى السعودية لحضور الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في جدّة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وأوضح المكتب أن قرار الإلغاء جاء "بسبب العدوان الإسرائيلي الهمجي المتواصل ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية".وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم، غارات جوية على قطاع غزة، في عملية عسكرية أسماها "الدرع والسهم"، في وقت قال فيه الجيش الإسرائيلي إنه تمكن من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين البارزين لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، في غاراته على قطاع غزة.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن مقتل 13 شخصا بينهم 4 أطفال و4 سيدات، وإصابة 20 آخرين، جراء القصف الإسرائيلي على القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20230509/قطر-تطالب-بإلزام-إسرائيل-بوقف-العدوان-الوحشي-على-غزة-1076835817.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار, السعودية
العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار, السعودية
اشتية يلغي زيارة للسعودية بسبب الهجمات الإسرائيلية
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قرر رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إلغاء زيارته إلى السعودية، بسبب "الهجمات الإسرائيلية" الأخيرة على قطاع غزة.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، أن اشتية ألغى زيارته المقررة إلى السعودية لحضور الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في جدّة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية
الرسمية.
وأوضح المكتب أن قرار الإلغاء جاء "بسبب العدوان الإسرائيلي الهمجي المتواصل ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية".
وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم، غارات جوية على قطاع غزة، في عملية عسكرية أسماها "الدرع والسهم"، في وقت قال فيه الجيش الإسرائيلي إنه تمكن من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين البارزين
لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، في غاراته على قطاع غزة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن مقتل 13 شخصا بينهم 4 أطفال و4 سيدات، وإصابة 20 آخرين، جراء القصف الإسرائيلي على القطاع.