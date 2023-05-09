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https://sputnikarabic.ae/20230509/الجيش-الإسرائيلي-يقتحم-مدينة-نابلس-تزامنا-مع-قصف-غزة-1076806631.html
الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة نابلس تزامنا مع قصف غزة
الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة نابلس تزامنا مع قصف غزة
اقتحم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية بالتزامن مع عملية عسكرية يشنها على قطاع غزة أسفرت عن مقتل 12 فلسطينيا وإصابة 20... 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T05:29+0000
2023-05-09T05:29+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
أخبار الضفة الغربية
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب نشره على حسابه في موقع "تويتر": "القوات الأمنية تعمل في القصبة بنابلس"، دون إضافة مزيد من التفاصيل.والقصبة هو أحد أحياء المدينة القديمة في نابلس، ويقطع المدينة القديمة من الشرق إلى الغرب عبر شارعين متوازيين بطول كيلومترين مشكلاً قلب المدينة.وكان الجيش الإسرائيلي شن بشكل مفاجئ عملية عسكرية على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 12 فلسطينيا وإصابة 20 آخرين، من بينهم أطفال، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.في وقت سابق اليوم، قال متحدث الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، لوكالة "سبوتنيك" إن "من بين الشهداء مدير مستشفى الوفاء دكتور جمال أبو خصيوان الذي يحمل الجنسية الروسية وزوجته".وقال جار وصديق أبو خصيوان وهو مواطن روسي اسمه معاوية يعقوب، إن "صاروخا أصاب الشقة التي يعيش فيها أبو خصيوان ما أدى إلى وفاته مع زوجته وابنه".من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، إنه تمكن من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين البارزين لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في غاراته على قطاع غزة.وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "اغتيال قائد المنطقة الشمالية في الجهاد الإسلامي، القائد خليل البهتيمي، الذي كان خلف إطلاق الصواريخ صوب مناطق غلاف غزة خلال الأشهر الماضية".وأضاف الجيش: "اغتيال أمين سر المجلس العسكري لسرايا القدس، القائد جهاد غنام. واغتيال القائد طارق عز الدين، المسؤول عن توجيه عدد من العمليات في الضفة الغربية".وفي ذات الصدد، نعت حركة الجهاد الإسلامي القادة الثلاثة، مؤكدة مقتل زوجاتهم وعدد من أبنائهم خلال الغارات الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20230509/إسرائيل-تعلن-اغتيال-3-من-قادة-حركة-الجهاد-الفلسطيني-في-غزة-1076804812.html
https://sputnikarabic.ae/20230509/الصحة-الفلسطينية-ارتفاع-حصيلة-ضحايا-القصف-الإسرائيلي-إلى-12-قتيلا-و20-جريحا-فيديو-1076805924.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار الضفة الغربية
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار الضفة الغربية

الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة نابلس تزامنا مع قصف غزة

05:29 GMT 09.05.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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اقتحم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية بالتزامن مع عملية عسكرية يشنها على قطاع غزة أسفرت عن مقتل 12 فلسطينيا وإصابة 20 آخرين في حصيلة أولية للغارات.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب نشره على حسابه في موقع "تويتر": "القوات الأمنية تعمل في القصبة بنابلس"، دون إضافة مزيد من التفاصيل.
والقصبة هو أحد أحياء المدينة القديمة في نابلس، ويقطع المدينة القديمة من الشرق إلى الغرب عبر شارعين متوازيين بطول كيلومترين مشكلاً قلب المدينة.
وكان الجيش الإسرائيلي شن بشكل مفاجئ عملية عسكرية على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 12 فلسطينيا وإصابة 20 آخرين، من بينهم أطفال، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
في وقت سابق اليوم، قال متحدث الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، لوكالة "سبوتنيك" إن "من بين الشهداء مدير مستشفى الوفاء دكتور جمال أبو خصيوان الذي يحمل الجنسية الروسية وزوجته".
أثار قصف الطيران الحربي التابع للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، مدينة غزة 7 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
إسرائيل تعلن اغتيال 3 قادة من حركة الجهاد الفلسطيني في غزة
01:05 GMT
وقال جار وصديق أبو خصيوان وهو مواطن روسي اسمه معاوية يعقوب، إن "صاروخا أصاب الشقة التي يعيش فيها أبو خصيوان ما أدى إلى وفاته مع زوجته وابنه".
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، إنه تمكن من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين البارزين لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في غاراته على قطاع غزة.
جثمان زعيم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خليل البهتيمي بعد استشهاده في غارة جوية إسرائيلية على منزله في غزة، فلسطين، 9 مايو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 12 قتيلا و20 جريحا.. فيديو
03:40 GMT
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "اغتيال قائد المنطقة الشمالية في الجهاد الإسلامي، القائد خليل البهتيمي، الذي كان خلف إطلاق الصواريخ صوب مناطق غلاف غزة خلال الأشهر الماضية".
وأضاف الجيش: "اغتيال أمين سر المجلس العسكري لسرايا القدس، القائد جهاد غنام. واغتيال القائد طارق عز الدين، المسؤول عن توجيه عدد من العمليات في الضفة الغربية".
وفي ذات الصدد، نعت حركة الجهاد الإسلامي القادة الثلاثة، مؤكدة مقتل زوجاتهم وعدد من أبنائهم خلال الغارات الإسرائيلية.
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