https://sputnikarabic.ae/20230509/الصحة-الفلسطينية-ارتفاع-حصيلة-ضحايا-القصف-الإسرائيلي-إلى-12-قتيلا-و20-جريحا-فيديو-1076805924.html

الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 12 قتيلا و20 جريحا.. فيديو

الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 12 قتيلا و20 جريحا.. فيديو

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد قتلى الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 12، مشيرة إلى إصابة 20 آخرين. 09.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-09T03:40+0000

2023-05-09T03:40+0000

2023-05-09T03:40+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

إسرائيل

وزارة الصحة الفلسطينية

قصف إسرائيلي

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و قالت الوزارة، "ارتفع عدد القتلى إلى 12 شخصا ووصل إحصاء الجرحى في الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 20 حتى الآن".في وقت سابق اليوم، قال متحدث الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، لوكالة سبوتنيك إن "من بين الشهداء مدير مستشفى الوفاء دكتور جمال أبو خصيوان الذي يحمل الجنسية الروسية وزوجته".وقال جار وصديق أبو خصيوان وهو مواطن روسي اسمه معاوية يعقوب، إن "صاروخا أصاب الشقة التي يعيش فيها أبو خصيوان ما أدى إلى وفاته مع زوجته وابنه".كان الطيران الحربي الإسرائيلي، شن في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، غارات جوية على قطاع غزة. وفي وقت لاحق، قال الجيش الإسرائيلي، إنه تمكن من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين البارزين لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في غاراته على قطاع غزة.وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي، "اغتيال قائد المنطقة الشمالية في الجهاد الإسلامي، القائد خليل البهتيمي، الذي كان خلف إطلاق الصواريخ صوب مناطق غلاف غزة خلال الأشهر الماضية".وأضاف الجيش، "اغتيال أمين سر المجلس العسكري لسرايا القدس، القائد جهاد غنام. واغتيال القائد طارق عز الدين، المسؤول عن توجيه عدد من العمليات في الضفة الغربية".وفي ذات الصدد، نعت حركة الجهاد الإسلامي القادة الثلاثة. مؤكدة مقتل زوجاتهم وعدد من أبنائهم خلال الغارات الإسرائيلية.

https://sputnikarabic.ae/20230509/مقتل-روسي-في-غزة-جراء-قصف-الجيش-الإسرائيلي-للقطاع-1076805194.html

إسرائيل

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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, وزارة الصحة الفلسطينية, قصف إسرائيلي