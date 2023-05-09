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https://sputnikarabic.ae/20230509/الصحة-الفلسطينية-ارتفاع-حصيلة-ضحايا-القصف-الإسرائيلي-إلى-12-قتيلا-و20-جريحا-فيديو-1076805924.html
الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 12 قتيلا و20 جريحا.. فيديو
الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 12 قتيلا و20 جريحا.. فيديو
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد قتلى الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 12، مشيرة إلى إصابة 20 آخرين. 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T03:40+0000
2023-05-09T03:40+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
إسرائيل
وزارة الصحة الفلسطينية
قصف إسرائيلي
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و قالت الوزارة، "ارتفع عدد القتلى إلى 12 شخصا ووصل إحصاء الجرحى في الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 20 حتى الآن".في وقت سابق اليوم، قال متحدث الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، لوكالة سبوتنيك إن "من بين الشهداء مدير مستشفى الوفاء دكتور جمال أبو خصيوان الذي يحمل الجنسية الروسية وزوجته".وقال جار وصديق أبو خصيوان وهو مواطن روسي اسمه معاوية يعقوب، إن "صاروخا أصاب الشقة التي يعيش فيها أبو خصيوان ما أدى إلى وفاته مع زوجته وابنه".كان الطيران الحربي الإسرائيلي، شن في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، غارات جوية على قطاع غزة. وفي وقت لاحق، قال الجيش الإسرائيلي، إنه تمكن من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين البارزين لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في غاراته على قطاع غزة.وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي، "اغتيال قائد المنطقة الشمالية في الجهاد الإسلامي، القائد خليل البهتيمي، الذي كان خلف إطلاق الصواريخ صوب مناطق غلاف غزة خلال الأشهر الماضية".وأضاف الجيش، "اغتيال أمين سر المجلس العسكري لسرايا القدس، القائد جهاد غنام. واغتيال القائد طارق عز الدين، المسؤول عن توجيه عدد من العمليات في الضفة الغربية".وفي ذات الصدد، نعت حركة الجهاد الإسلامي القادة الثلاثة. مؤكدة مقتل زوجاتهم وعدد من أبنائهم خلال الغارات الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20230509/مقتل-روسي-في-غزة-جراء-قصف-الجيش-الإسرائيلي-للقطاع-1076805194.html
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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, وزارة الصحة الفلسطينية, قصف إسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, وزارة الصحة الفلسطينية, قصف إسرائيلي

الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 12 قتيلا و20 جريحا.. فيديو

03:40 GMT 09.05.2023
© AFP 2023 / ANAS BABAجثمان زعيم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خليل البهتيمي بعد استشهاده في غارة جوية إسرائيلية على منزله في غزة، فلسطين، 9 مايو 2023
جثمان زعيم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خليل البهتيمي بعد استشهاده في غارة جوية إسرائيلية على منزله في غزة، فلسطين، 9 مايو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
© AFP 2023 / ANAS BABA
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أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد قتلى الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 12، مشيرة إلى إصابة 20 آخرين.
و قالت الوزارة، "ارتفع عدد القتلى إلى 12 شخصا ووصل إحصاء الجرحى في الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 20 حتى الآن".
في وقت سابق اليوم، قال متحدث الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، لوكالة سبوتنيك إن "من بين الشهداء مدير مستشفى الوفاء دكتور جمال أبو خصيوان الذي يحمل الجنسية الروسية وزوجته".
وقال جار وصديق أبو خصيوان وهو مواطن روسي اسمه معاوية يعقوب، إن "صاروخا أصاب الشقة التي يعيش فيها أبو خصيوان ما أدى إلى وفاته مع زوجته وابنه".
كان الطيران الحربي الإسرائيلي، شن في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، غارات جوية على قطاع غزة. وفي وقت لاحق، قال الجيش الإسرائيلي، إنه تمكن من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين البارزين لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في غاراته على قطاع غزة.
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي، "اغتيال قائد المنطقة الشمالية في الجهاد الإسلامي، القائد خليل البهتيمي، الذي كان خلف إطلاق الصواريخ صوب مناطق غلاف غزة خلال الأشهر الماضية".
آثار قصف سلاح الجو الإسرائيلي على قطاع غزة، فلسطين، مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
مقتل روسي في غزة جراء قصف الجيش الإسرائيلي للقطاع
01:38 GMT
وأضاف الجيش، "اغتيال أمين سر المجلس العسكري لسرايا القدس، القائد جهاد غنام. واغتيال القائد طارق عز الدين، المسؤول عن توجيه عدد من العمليات في الضفة الغربية".
وفي ذات الصدد، نعت حركة الجهاد الإسلامي القادة الثلاثة. مؤكدة مقتل زوجاتهم وعدد من أبنائهم خلال الغارات الإسرائيلية.
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